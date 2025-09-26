Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP Talks apresenta cases de sucesso em sustentabilidade na Amazônia

Do açaí à gestão de resíduos, evento do Grupo Liberal destacou como a inovação e o financiamento bancário impulsionam a bioeconomia e a preparação para a COP 30 em Belém

Gabriel da Mota
fonte

Sistema Faepa/Senar, Ciclus e Banco da Amazônia apresentaram cases de sucesso relacionados à sustentabilidade ()

O COP Talks, evento promovido pelo Grupo Liberal nesta quinta-feira (25), dedicou espaço de sua programação para apresentar exemplos práticos de como o desenvolvimento sustentável já é realidade em diferentes setores da Amazônia. Os cases de sucesso destacaram inovações que vão da produção de alimentos à gestão de resíduos e financiamento, reforçando o potencial da bioeconomia e a preparação do Pará para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Confira, abaixo, alguns dos cases apresentados.

Tecnologia no açaí

Guilherme Minssen, diretor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), trouxe a perspectiva do agronegócio e como a tecnologia tem sido uma aliada para a sustentabilidade. Minssen explicou como inovações tecnológicas estão transformando a cadeia do açaí, tornando-a mais rentável e sustentável.

image Guilherme Minssen, diretor da Faepa, destacou a contribuição do agronegócio paraense para a elaboração de soluções sustentáveis (Igor Mota / O Liberal)

Ele já havia ressaltado no evento que o agronegócio paraense está produzindo "mais e melhor em menor área, menos tempo e com ambiente equilibrado", indicando que a produção no Pará é "sustentável e traz para nós uma das grandes soluções para o planeta".

Inovação na economia circular

A pauta da economia circular foi representada por Victor Hugo Reis, da Ciclus Amazônia. O executivo destacou as ações da empresa que contribuem para maior limpeza e organização em Belém, além de incentivar práticas econômicas sustentáveis relacionadas à gestão de resíduos.

image Victor Hugo Reis, da Ciclus Amazônia (Igor Mota / O Liberal)

A discussão sobre o legado da COP 30 em Belém, mediada pela jornalista Nélia Rúffeil no segundo painel da noite, abordou a carência de serviços básicos na capital. Ao apresentar seu case de sucesso, a Ciclus Amazônia buscou demonstrar a atuação da iniciativa privada no enfrentamento de um dos desafios de infraestrutura da cidade.

Financiamento e adequação social

O papel do crédito e do financiamento no desenvolvimento sustentável foi abordado por Samara Farias, representante do Banco da Amazônia. Ela lembrou que diversas cadeias produtivas já precisam se adequar a questões sociais e econômicas que estarão em discussão na COP 30.

image Samara Farias, do Banco da Amazônia (Igor Mota / O Liberal)

Segundo Samara, a atuação do Banco da Amazônia, ao orientar o mercado e o financiamento, é crucial para que os empreendimentos locais alinhem-se à agenda climática e aos pilares ESG (Ambiental, Social e Governança), preparando-se para as demandas do mercado global pós-conferência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop talks

cop 30

espaço romulo maiorana

grupo liberal

bioeconomia

sustentabilidade
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda