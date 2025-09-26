Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP Talks: reitor da UFPA e arquiteta alertam para a efetividade dos acordos internacionais

Gilmar Pereira e Taynara Gomes debateram o legado da COP 30, questionando a superficialidade do debate sobre a Amazônia e o baixo avanço em acordos globais

Gabriel da Mota
fonte

Gilmar Pereira da Silva, reitor da UFPA, e Taynara Gomes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU/PA), participaram do segundo painel da noite (Igor Mota / O Liberal)

O segundo painel do COP Talks, evento promovido pelo Grupo Liberal na noite desta quinta-feira (25), abordou "O Legado da COP 30 na Amazônia e no Mundo". Os convidados foram Gilmar Pereira da Silva, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), e a arquiteta e urbanista Taynara Gomes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU/PA). Os especialistas trouxeram questionamentos contundentes sobre a superficialidade do debate climático e a baixa efetividade dos acordos internacionais. O debate foi mediado pela jornalista Nélia Ruffeil.

Gilmar Pereira da Silva trouxe uma crítica direta àqueles que defendem a Amazônia "sem viver a Amazônia", com base apenas em teorias. O reitor observou que, desde a Rio-92, o debate principal tem sido a Amazônia, mas a realização da COP 30 em Belém oferece uma oportunidade única por ser no próprio território.

No entanto, ele questionou a polêmica sobre a falta de hotéis de alto padrão na capital, que virou centro do debate. "Me surpreende muito as pessoas fazerem um discurso em defesa da Amazônia, pessoas que estudam a região mas não querem ficar aqui por uma semana se não for num hotel de cinco estrelas e barato", questionou, apontando a hipocrisia de alguns discursos. "Esse é o primeiro desafio que a gente precisa enfrentar", disse.

Lacunas e baixo financiamento

Taynara Gomes, presidente do CAU/PA, avaliou que as últimas COPs têm sido marcadas por "lacunas e decepções" em relação a avanços concretos nos acordos. Ela citou diretamente o encontro anterior. “A COP passada foi um fiasco de financiamento climático", afirmou, explicando que a movimentação financeira ficou aquém do esperado.

A arquiteta demonstrou otimismo, no entanto, em relação ao encontro em Belém. “Existia uma expectativa de movimentação financeira muito maior daquilo que foi, e agora a gente está muito perto para conseguir, de fato, pressionar e monitorar. Eu tenho essa expectativa de que o saldo seja bem maior”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop talks

grupo liberal

espaço romulo maiorana

cop 30

gilmar pereira da silva

ufpa

taynara gomes

conselho de arquitetura e urbanismo do pará
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda