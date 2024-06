Legalismo e promoção do amor são temas da missa deste domingo no Grupo Liberal

A tradicional missa dominical realizada na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, teve reflexões sobre as leis religiosas e a promoção do amor neste domingo (2). Aberta ao público e voltada para a comunidade local, a cerimônia foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin e atraiu fiéis em busca de reflexão e espiritualidade.

Durante a missa, o religioso dedicou sua homilia a uma profunda reflexão, inspirando a comunidade a repensar suas práticas e crenças. "Que lei é essa que está acima das pessoas?", questionou o sacerdote logo no início de seu sermão. Ele prosseguiu ensinando que "as leis devem servir as pessoas, promover as pessoas, não podem escravizar as pessoas. Essa mentalidade legalista que foi denunciada por Jesus ainda persiste hoje".

O padre fez uma crítica contundente ao legalismo que, segundo ele, ainda domina muitas práticas religiosas e sociais. "Por que aplicar as leis se não estamos amando as pessoas? Uma religião que se baseia somente nas leis perde a oportunidade de uma experiência de um Deus vivo. Deus não se apresenta como leis. Qual é a lei de Deus? O amor", afirmou, levando a congregação a refletir sobre a verdadeira essência de sua fé.

Lei do amor

Ao longo do sermão, Cláudio Pighin destacou que a única lei válida é a lei de Jesus, o amor. No entanto, ele alertou que essa não é uma lei fácil de seguir. "Pensam que a lei de Jesus é mais fácil? Não. Quem tem capacidade de julgar a lei? Ninguém. Se é difícil aplicar as leis, imagina a lei de Jesus", ponderou.

Ele ainda reforçou a importância de a Igreja estar verdadeiramente empenhada na promoção das pessoas. "Jesus disse que tudo que existe de leis é para promover as pessoas. Como estamos nós, como Igreja, promovendo as pessoas?", desafiou. E finalizou com uma reflexão sobre a necessidade de um coração aberto ao amor e à compaixão, dizendo que um coração duro não consegue realizar nada significativo.

O encontro dominical na sede do jornal fortalece os laços comunitários, mas também oferece uma oportunidade única para que os fiéis reflitam sobre questões profundas e pertinentes.