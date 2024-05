Padre Cláudio Pighin fala sobre o quanto é importante o amor de Deus na vida das pessoas; vídeo

Citando o tempo pascal, o padre Cláudio Pighin disse que, neste domingo (5), o evangelista João nos apresenta o quanto é importante o amor de Deus na nossa vida e como Deus nos ama. "Entrando nessa lógica é na ação de Deus que adquirimos a verdadeira alegria. E Jesus fica, no amor do Pai, observando os mandamentos recebidos por ele. Nós também ficaremos no amor de Jesus observando os mandamentos que ele nos deixou. Assim sendo, precisamos observá-los na mesma medida que ele soube praticar os mandamentos do Pai", afirmou.

Ainda segundo o padre, é nesta união de amor do Pai e de Jesus que se acha o verdadeiro sentido da vida. "É a nossa alegria, a nossa felicidade. Desse jeito podemos explicar a origem dos nossos bons frutos, das boas obras. Realmente como podemos amar se não fizermos a experiência de sermos amados? Tudo isso na mediação do nosso mestre Jesus. Por meio dessa intimidade com ele é que poderemos experimentar o quanto Deus nos ama", completou.

Acrescentou padre Cláudio Pighin: "Por isso todos os dias não canso de agradecer ao meu Deus por me amar. Eu não sei amar a Deus. Porém, eu sou capaz de receber o amor dele. Isto me gratifica muito e me dá força para ser corajoso e desprendido em segui-lo".

Portanto, afirmou, seguir os seus mandamentos é um ato natural nessa vivência do amor. "Para quem se deixar amar por Deus em Jesus não tem limites. Tudo lhe é permitido. Concluindo, te pergunto: 'como vives o ideal do amor ao próximo como Jesus amou'? Em relação à comunidade, como vives a transparência total com seus irmãos?”