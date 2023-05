Padre Cláudio Pighin reflete sobre importância dos ensinamentos cristãos

O padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre valores cristãos por meio das redes sociais do Grupo Liberal, em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Neste sábado (20), Pighin abordou a aparição de Jesus Cristo sobre uma montanha na Galiléia, presente no evangelho de Mateus. Ele lembra que esta passagem sublinha que o corpo de Jesus reveste-se de imponência celeste.

"O significado de Galileia é de transmigração ou revelação. Os discípulos expressam a própria fé em uma adoração misturada com dúvidas. Os 11 discípulos representam uma pobre igreja de homens frágeis, mas revestidos de autoridade dada do céu para a Terra. Os que creem em Jesus não crêem por sua própria capacidade, mas pela potência de Deus", diz.

Segundo Pighin, a passagem reflete sobre a necessidade de se congregar novos discípulos diante de eventuais adversidades, por meio do ensino, do batismo e dos sacramentos, que devem ser direito de todas as pessoas. "Todos tem direito a salvação", afirma.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.