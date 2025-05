Lançamento do Cartaz do Círio 2025 será neste sábado (31)

No próximo sábado (31), após a missa das 17h, na Basílica Santuário de Nazaré, o Cartaz do Círio 2025 será apresentado ao público. Uma das principais funções da peça é divulgar a grande festa católica que acontece no segundo domingo de outubro. A apresentação do cartaz, este ano, acontecerá somente na Praça Santuário, logo após a missa e coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

A produção do Cartaz é de responsabilidade da Diretoria de Marketing, uma das oito diretorias que compõem a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A peça foi criada e ilustrada pela equipe da Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, e Osmarino Souza é o fotógrafo da Imagem de Nossa Senhora do Cartaz deste ano.

A Diretoria do Círio fará a apresentação direto do Altar Central da Praça e o Cartaz será apresentado em uma grande estrutura metálica, com painel de Led de 5x7m, instalada no centro do logradouro. Cerca de 900 mil exemplares serão produzidos pela DFN, e 8 mil terão distribuição gratuita no dia do lançamento, organizados em rolos com 2 exemplares cada.

No mesmo dia, o Cartaz estará à venda na loja Lírio Mimoso e a partir da próxima segunda-feira (2), também estará disponível na Livraria Paulinas e no site oficial.

Registro de fé

A ilustração do Cartaz foi feita pela equipe de criação da Mendes Comunicação, dirigida por Oswaldo Mendes, membro benemérito da Diretoria de Marketing. Segundo Osmarino, ele recebeu um chamado de Nossa Senhora de Nazaré há 18 anos para registrar o Círio de Nazaré, em um momento difícil da vida, e desde então realiza a promessa todos os anos, registrando com seu talento a festa católica e disponibilizando suas imagens para diversas instituições, gratuitamente. “Tive a honra de ser convidado, em 2024, para registrar o manto e, este ano, a foto do Cartaz. É mais que uma bênção na minha vida”, conta Osmarino.

“O lançamento do Cartaz do Círio marca o início oficial do Círio de Nazaré, pois a partir daí os devotos já aguardam ansiosamente pelo mês de outubro, já preparam suas casas fixando o Cartaz nas portas de entrada e turistas de todo o Brasil já realizam suas encomendas do símbolo, um dos mais importantes para evangelização, pois leva o Círio de Nazaré a locais próximos e distantes, ajudando a divulgar nossa maior festa católica. Todo o conjunto do Cartaz reporta o tema do Círio deste ano, ‘Maria, Mãe e Rainha de toda a criação’ e vem belíssimo”, conta Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025

Uma comissão composta por membros da DFN, da Arquidiocese e os padres Barnabitas escolheram o Cartaz deste ano no dia 22 de abril. Após isso, começaram os ajustes para se chegar ao Cartaz final, que será apresentado no próximo sábado.

Quermesse Mariana

A Quermesse Mariana, que ocorre desde o dia 23 de maio na Praça Santuário, finaliza no dia 31 de maio, com apresentação musical da Amazônia Jazz Band, na Concha Acústica, a partir das 19h30. Neste dia não haverá visitação da Imagem Peregrina no Altar Central.

Serviço: Apresentação do Cartaz do Círio 2025: dia 31 de maio, a partir de 19h, na Praça Santuário, com show de Amazônia Jazz Band, em seguida. Entrada gratuita.

Vendas do Cartaz

Loja Lírio Mimoso - R. da Basílica, Av. Nª Sra. de Nazaré, s/n

Livraria Paulinas - R. Santo Antônio, 278 – Campina

Sites: https://basilicadenazare.com.br/loja/ e https://lojinhadocirio.com.br/

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade