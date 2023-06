Justiça Federal abre processo seletivo de estagiários para estudantes de Direito

Estudantes do curso de Direito podem se inscrever no processo de seleção de estagiários da Justiça Federal, entre os dias 12 e 16 de junho. O órgão abriu um novo processo com a jornada diária de quatro horas em 18 instituições credenciadas em Belém. A prova será on-line e está marcada para o dia 25 de junho.

As inscrições serão gratuitas, por meio de formulário eletrônico, segundo o edital. Após o término do período de inscrição, a relação dos candidatos será divulgada no mesmo endereço, com prazo de cinco dias úteis. O processo seletivo será desempenhado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas (Nucgp), por meio da Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Seder) da Seção Judiciária do Pará.

VEJA MAIS:

Os estágios são direcionados aos estudantes que estejam cursando a partir do terceiro período, e no máximo, o nono semestre. A bolsa mensal é de R$ 950, com acréscimo do auxílio transporte no valor de R$ 8 por dia de atividade no mês, mas que pode ser reajustável de acordo com a disponibilidade orçamentária da Justiça Federal de Primeiro Grau do Pará.

A prova objetiva e escrita irá conter 30 questões, cada uma valendo um ponto. O teste será realizado entre às 13h e vai até 13h44, após a disponibilidade do link que terá todas as questões e que só ficará disponível no dia 25 de junho, na data do exame. A prova é de caráter eliminatório e classificatório e o tempo de duração será de 45 minutos.

(Vitória Reimão, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política)