CIEE abre processo seletivo para estágio no Tribunal Regional Federal; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Os estudantes podem se inscrever até o dia 21 de março de 2023 através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo de seleção será dividido em duas etapas: inscrições e prova on-line.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio regular e Ensino de Jovens e Adultos (EJA), além de alunos dos cursos de administração de empresas, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, comunicação organizacional, design gráfico, direito, enfermagem, engenharia civil, letras, serviço social e informática.

O valor da bolsa auxílio para os estudantes do ensino médio e EJA será de R$ 600, com carga horária de 20 horas semanais. Já os alunos do ensino superior, o valor será de R$ 900. Os estagiários receberão, ainda, auxílio transporte no valor de R$ 12, por dia estagiado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).