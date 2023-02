Experiência durante a faculdade é essencial para garantir emprego

Conseguir o primeiro emprego pode ser um caminho difícil, principalmente se o jovem é recém-graduado e não possui experiência profissional. É exatamente para ajudar a enfrentar o mercado de trabalho no início da carreira que é tão importante adquirir uma vivência ainda na academia, por meio dos estágios, sejam eles obrigatórios ou não.

De acordo com a coordenadora de estágios da Universidade da Amazônia (Unama), Lorena Amorim, durante o período de graduação, os estudantes universitários aprendem muitos conteúdos na teoria, mas precisam da prática para complementar esse conhecimento e saber qual a realidade do mercado de trabalho.

VEJA MAIS:

“Uma coisa é ter a prática de laboratórios, outra muito diferente é a prática de estágio. Por exemplo, um estudante de direito atua no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), os da área da saúde em hospitais, entre outros. Muitas atividades ele só vai aprender ali, fazendo”, opina.

Outra vantagem do estágio, especialmente para quem trabalha em contato com o público, é ter o convívio social e observar como esses atendimentos beneficiam as comunidades. Essa é uma das importâncias destacadas por Lorena. Ela acredita que ter uma “ligação” com a população, fora do vínculo acadêmico, permite que ele expanda seu conhecimento e se torne um profissional completo e com qualidade.

Escolha

Além de garantir a experiência em estágios ao longo do curso, uma indicação da coordenadora é que o aluno busque sempre diversificar, ou seja, atuar em várias áreas em vez de ter estágios com o mesmo foco. Dessa forma, Lorena afirma que o estudante terá discernimento suficiente para, antes mesmo de se formar, escolher a área na qual quer atuar.

“O estágio é a porta de entrada para que ele conheça uma área e se aprofunde nela. Ele pode não ter conhecimento, aí entra no estágio e acaba se apaixonando por aquele trabalho. Então é uma maneira de saber do que gosta e do que não gosta e em qual setor quer seguir. É um leque de opções, um mundo de oportunidades para conhecer”, detalha.

Colocação

Ter experiências prévias em estágios ao sair da faculdade ainda pode contribuir para uma boa colocação desse estudante em processos seletivos de empregos. Lorena Amorim diz que, para os recrutadores, é “extremamente importante” essa experiência.

“O histórico acadêmico do aluno conta muito, não apenas nas disciplinas no curso, mas também em suas expertises e vivências durante a graduação, o que inclui os estágios. Eu trabalho como recrutadora e sei que levamos em consideração o que aquele profissional tem de expertise, o que desenvolveu na academia e com qual área se identificou”.

Além disso, a coordenadora ressalta que, em seleções, sempre são priorizados os currículos mais diversos, ou seja, quando o profissional atuou em diversas áreas de sua formação e exerceu múltiplas tarefas da grade curricular. Embora não seja “prejudicial” ter um currículo em branco ao sair da universidade, Lorena diz que o estudante que tem experiência se destaca e sai na frente na seleção.