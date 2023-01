Caixa Econômica oferta 6.800 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.000; veja como se candidatar

A Caixa Econômica Federal está com 6.800 vagas de estágio abertas em todo o país para pessoas com idade mínima de 16 anos, que estejam matriculados e frequentando o ensino médio ou curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As oportunidades são para estudantes de nível médio, técnico ou superior, nos cursos de arquitetura, engenharia, direito e da área social. Conforme o edital aberto, há vagas em 41 municípios paraenses.

VEJA MAIS

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro. Os candidatos deverão realizar uma prova online e, no caso dos estudantes de nível superior, a seleção ainda prevê entrevista.

VEJA AQUI O EDITAL E A LISTA DOS CURSOS E LOCALIDADE

Bolsa auxílio

A bolsa auxílio pode variar de R$ 400 a R$ 1.000. O estágio ainda dá direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.

Vejas os valores

para carga horária de 4h diárias/20h semanais para ensino médio ou técnico: R$ 400,00;

para carga horária de 5h diárias/25h semanais para ensino médio ou técnico: R$ 500,00;

para carga horária de 4 h diárias/20 h semanais para ensino superior: R$ 800,00;

para carga horária de 5h diárias/25 horas semanais para ensino superior: R$ 1.000,00

O regime do estágio será de 20 ou 25 horas semanais para ensino médio, técnico e superior a serem cumpridas, em horários e turnos definidos, conforme necessidade da Unidade da CAIXA.

Programa de cotas

O edital assegura 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos).

Vagas no Pará