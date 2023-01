Programa oferece bolsas de até 90% nas melhores universidades do mundo; veja como participar

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a 32ª edição do programa Líderes Estudar, que oferece bolsas de até 90% em grandes universidades ao redor do mundo. O apoio financeiro pode ser usado para cobrir gastos com o curso ou outras despesas básicas, como alimentação, moradia, transporte, etc.

O programa já formou 790 estudantes em 121 instituições de ensino, como Harvard, Stanford, Colúmbia e Massachusetts Institute of Technology (MIT). Entre os estudantes formados pelo programa estão a deputada federal Tabata Amaral, Andre Penha, CTO e cofundador do Quinto Andar, Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, fundadores da Brex, entre outros.

Como participar?

Os principais critérios estabelecidos pelo programa são:

Ser brasileiro;

Ter entre 16 e 34 anos;

Apresentar excelência acadêmica;

Estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Etapas de seleção

Os estudantes interessados passarão por quatro etapas consecutivas e eliminatórias:

Inscrição: testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo; Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário; Painel online com líderes Estudar; Painel final online.

Como se inscrever no programa?

Os interessados devem acessar o site da Fundação Estudar e realizar a inscrição até o dia 14 de abril. O valor da inscrição é R$ 75 para inscrições nos programas de graduação e R$ 150 para inscrições nos programas de pós-graduação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)