Estudantes encaram prova do Enade 2022 neste domingo (27)

Estudantes que estão no último ano de 26 cursos de bacharelado e tecnológico encaram neste domingo (27) a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022 (Enade), que será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Até o dia 20 deste mês, 405.201 acadêmicos já haviam preenchido o questionário, número que representa 67,75% dos 598.116 universitários brasileiros concluintes inscritos no exame.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fechados às 13h. O início da aplicação será às 13h30, com encerramento às 17h30 para os participantes regulares. Aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado pelo Inep terão mais uma hora para finalizar a prova. Para se orientar sobre horário, local de aplicação da avaliação, bem como obter informação sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, o participante deve acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Enade.

Vale lembrar que o acesso ao documento só é liberado após o preenchimento do Questionário do Estudante, que deve ser preenchido por meio do Sistema Enade, obrigatoriamente até às 23h59 de sábado (26), seguindo o horário de Brasília. Para acessar o Sistema Enade é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Só depois de responder o questionário é que o estudante conseguirá visualizar o Cartão de Confirmação da Inscrição, com informações sobre o local de prova.

Maria Eduarda Diniz, 22 anos, é estudante do último período do curso de direito da Faculdade Estácio do Pará (Estácio-FAP). Ela fará a prova no Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Belém . A jovem diz estar pronta para o exame devido à preparação que recebeu de seus professores na faculdade, que contou com simulados, correções de questões e oficinas.

“Isso me ajudou a ficar mais tranquila com o formato da prova e também a direcionar meus estudos solos para o que pode cair. Além disso, fui atrás de questões e provas antigas na internet para ver mais de como a banca aborda certos aspectos, principalmente as matérias específicas da prova. Com as questões gerais, isso também me ajudou a mapear o que provavelmente eles podem pedir para nós com relação a conhecimento de mundo”, disse a estudante.

Enade 2022

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos das disciplinas previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, além de analisar o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.