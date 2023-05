Procuradoria abre inscrições para processo seletivo de estagiários de nível superior no Pará

O edital de abertura das inscrições do 12º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) foi publicado, nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições ficam abertas até o próximo dia 5 de junho e podem ser feitas por meio do site da instituição.

Para jornada de quatro horas diárias, o valor da bolsa-estágio para nível superior será de R$ 911,40; no caso da oportunidade destinada a jornada de seis horas, o pagamento será no valor de R$ 1.302. O estagiário receberá também auxílio-transporte, de acordo com os termos do art. 12º do Decreto Estadual n.1.941/2017.

O objetivo do certame é a formação de cadastro de reserva para as 75 vagas disponíveis no quadro de estagiários de nível superior da Procuradoria-Geral, sendo que serão preenchidas conforme vacância e a necessidade das áreas, no decorrer do período de validade do certame, que é de um ano.

As áreas são direito, informática (ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, tecnologia em processamento de dados, tecnologia em redes de computadores), administração (administração de empresas, gestão de pessoas, gestão pública e gestão de recursos humanos), ciências contábeis e biblioteconomia.

As vagas são destinadas à PGE em Belém e nas Regionais de Santarém e Marabá. A confirmação das inscrições está condicionada à entrega de 1 kg de alimento não perecível nas unidades da instituição. Os alimentos serão doados à Casa do Menino Jesus (Belém), ao Lar São Vicente de Paulo (Marabá) e à Trupe Jurídica Santarém (Santarém).

Estão habilitados à inscrição os estudantes regularmente matriculados nas instituições credenciadas de ensino superior, conforme lista disponível o edital. O estágio terá duração máxima de dois anos, exceto quando se tratar de estagiário deficiência, que poderá ir até o término do curso.

As provas objetiva e de redação serão realizadas no dia 25 de junho, presencialmente, em Belém e Regionais. Os horários e os locais das provas serão divulgados posteriormente no DOE e no site da PGE.