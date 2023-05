Justiça Federal abre processo seletivo para estagiários em Belém; saiba como se inscrever

A Justiça Federal, na Seção Judiciária do Pará, está com processo seletivo aberto para contratação de estagiários destinado a estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores, em Belém. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 26 de maio de 2023, exclusivamente através do preenchimento de formulário disponível no site da Justiça Federal.

Para concorrer às vagas, os estudantes precisam estar entre o 3° e o 7° semestre do curso e regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior. O estágio terá 4 horas diárias de atividades, com bolsa mensal de R$ 950, acrescida de auxílio transporte no valor de R$ 8 por dia de atividade no mês.

Durante o processo de seleção haverá a plicação de uma prova objetiva/escrita realizada de maneira remota, no dia 4 de junho de 2023. A prova será de caráter objetivo e terá 10 questões, envolvendo temas previstos no conteúdo programático do edital, com tempo de duração máxima de 15 minutos. As questões serão disponibilizadas simultaneamente a todos os candidatos, através de link que consta do edital da seleção. O resultado preliminar será divulgado no mesmo endereço eletrônico, até 5 dias úteis após a realização da prova.

A aprovação no processo seletivo, de acordo com o edital da Diretoria do Foro, não gera direito à contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado para preencher vaga de estágio. As contratações dos estudantes aprovados ocorrerão de acordo com o número de vagas, assim como de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Justiça Federal. Os candidatos aprovados serão convocados para contratação por ordem de classificação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).