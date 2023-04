Tribunais realizam seleção para estágio remunerado; veja como se candidatar

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCMPA) selecionam estudantes para vagas de estágio remunerado para vários municípios do Estado. As oportunidades são para alunos de ensino médio ou graduação e abrangem vários cursos.

No TJPA, o processo seletivo é para formação de cadastro reserva para estágio não obrigatório de estudantes de ensino médio e superior, vinculados a instituições públicas e privadas. Os principais requisitos para participar da seleção são:

Ter idade mínima de 16 anos;

Estar matriculado no curso para o qual está concorrendo;

Ter concluído, no mínimo, a 1ª série ou período equivalente do ensino médio, no caso dos candidatos inscritos para esse nível;

Não possuir dependência em matéria obrigatória que integre o currículo do respectivo curso;

Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses, em regime de quatro horas diárias e 20 horas semanais, de acordo com o horário de funcionamento da unidade para a qual for designado.

Os interessados devem se inscrever até às 12h desta sexta-feira (28), pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), de forma gratuita. A seleção será composta por uma etapa de prova objetiva online. As provas para todos os candidatos serão compostas por 30 questões objetivas.

A bolsa oferecida para graduandos é de R$ 1.200, já para o ensino médio é de R$ 900, além de auxílio transporte. Os candidatos podem ser lotados nos municípios de Belém, Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Santarém, Acará, Afuá, entre outros.

As chances para o ensino superior são para os seguintes cursos:

Ciência da Computação;

Ciências Contábeis

Arquivologia

Arquitetura e Urbanismo

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Direito

Administração

Comunicação Social - Jornalismo

Biblioteconomia

Enfermagem

Gestão de Pessoas

Secretariado

Letras - Libras

Design Gráfico

Fisioterapia

Educação Física

Ciências Econômicas

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

Pedagogia

Recursos Humanos

Museologia

Psicologia

Odontologia

Serviço Social

Tecnologia em Processos Gerenciais

Gestão Pública

Gestão de Processos Empreendedores

Rede de Computadores

História

Estatística

Gestão Financeira

Engenharia Civil

Marketing

Tecnologia em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais.

TCMPA

Para o TCMPA, as oportunidades são exclusivas para estudantes de graduação do curso de Comunicação Social, cursando a partir do 4° semestre. Os candidatos precisam ter disponibilidade de estagiar das 8h às 14h. A remuneração oferecida é de R$ 1.100, mais auxílio transporte. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: comunicacao@tcm.pa.gov.br.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)