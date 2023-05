Mais de 300 vagas são oferecidas para estudantes da rede pública através do programa Estágio Cidadão

Mais de 300 vagas de estágio aos alunos da rede pública do Pará que estejam matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série do ensino médio estão sendo oferecidas pelo programa "Estágio Cidadão". As inscrições para participar da iniciativa seguem até esta sexta-feira (26) e os interessados devem procurar as secretarias das escolas.

A décima edição do projeto, resultado da parceria entre Ministério Público do Pará (MPPA) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tem como objetivo contribuir para a transformação social por meio do estímulo ao protagonismo juvenil para que os estudantes possam ser agentes transformadores dentro das escolas.

Por meio da oferta de um estágio não obrigatório, o aprendiz recebe uma formação no âmbito do direito dentro do MPPA. Segundo a coordenadora de Fortalecimento da Gestão Democrática da Seduc, Giovana Costa, a iniciativa é essencial para o desenvolvimento social desses jovens e adolescentes.

"É um momento muito importante para eles, que terão a oportunidade de um primeiro ofício, de estimular a aprendizagem e fortalecer seu vínculo com a escola e a família", disse.

Processo seletivo

Primeiro é feita a análise do histórico escolar, realizada pela Seduc, seguida de uma redação, que nesta edição terá como tema "A participação democrática de jovens no Conselho Escolar" e é realizada exclusivamente com os alunos que atendam à análise do histórico escolar com média 7,0. Por fim, o estudante passará por uma entrevista, individual ou em grupo, realizada por membros do MPPA.

Objetivos

O programa visa, além das atividades profissionais, garantir que o aluno cidadão tenha maior engajamento social e desenvolvimento de cidadania nas ações de acompanhamento do Conselho Escolar. Desde 2014, estiveram vinculados ao Programa, 1.627 alunos.

Durante o estágio de 12 meses, que pode ser renovado por igual período, o estudante/estagiário realiza atividades que possibilitam a integração e a participação social, como participação nas reuniões dos conselhos municipais de direito; o uso das novas tecnologias; compreensão das relações do mundo do trabalho, planejamento, organização e, principalmente, participa de ações promovidas pelo MP acerca de noções de Direitos Constitucionais e legislação. Ele também recebe bolsa financeira no valor de R$ 900 reais e vale transporte.

Serviço

As inscrições para participar do programa "Estágio Cidadão" vão até esta sexta-feira (26). Os interessados devem procurar as secretarias das escolas públicas.