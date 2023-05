UFPA está entre duas mil melhores universidades do mundo e as 50 do Brasil, aponta pesquisa

​Lista do Center for World University Rankings (CWUR) coloca a Universidade Federal do Pará (UFPA) está entre as duas mil melhores universidades do mundo, ocupando a posição de número 1.206. No levantamento nacional, a UFPA está entre 54 instituições brasileiras que aparecem na lista. O CWUR analisou um total de 20.531 universidades em todo o mundo para compor o ranking. A classificação é baseada em quatro critérios principais: educação, empregabilidade dos ex-alunos, qualidade do corpo docente e desempenho de pesquisa.

Apesar da presença significativa de instituições brasileiras na lista do CWUR, nenhuma universidade do País conseguiu entrar para a lista das 100 melhores do planeta. A melhor colocada foi a Universidade de São Paulo (USP), que ocupou a 109ª posição no ranking.

Saiba quais são as melhores universidades brasileiras:

- USP (109)

- Unicamp (344)

- UFRJ (376)

- Unesp (424)

- UFRGS (467)

- UFMG (503)

- Unifesp (582)

- UERJ (696)

- Fiocruz (698)

- UFSC (718)

- UFPR (766)

- UnB (857)

- FGV (873)

- UFPE (878)

- CBPF (922)

- UFV (936)

- UFC (948)

- UFSCar (949)

- UFPel (961)

- UFF (967)

- UFRN (980)

- UFABC (986)

- UFJF (1.012)

- UFBA (1.013)

- UFSM (1.043)

- UFG (1.059)

- UFMS (1.135)

- UFPB (1.199)

- UFPA (1.206)

- UFES (1.210)

- UFSJ (1.216)

- UFU (1.242)

- UFLA (1.258)

- INPE (1.262)

- UEM (1.308)

- UEL (1.473)

- UFTPR (1.478)

- INPA (1.490)

- PUC-RS (1.494)

- UFS (1.512)

- PUC-RJ (1.652)

- IMPA (1.662)

- UFRPE (1.645)

- PUC-PR - (1.701)

- FURG (1.705)

- UFMT (1.748)

- UFTM (1.774)

- ITA (1.842)

- UFOP (1.835)

- UFAL (1.838)

- UFPI (1.891)

- UFCG (1.902)

- UFRRJ (1.914)

- UFAM (1.939)

Saiba quais são as melhores universidades do mundo:

- Harvard (EUA)

- MIT (EUA)

- Stanford (EUA)

- Cambridge (Reino Unido)

- Oxford (Reino Unido)

- Princeton (EUA)

- Chicago (EUA)

- Columbia (EUA)

- Pensilvânia (EUA)

- Yale (EUA)