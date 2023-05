Em Castanhal começa primeira edição dos ‘Jogos e brincadeiras da educação infantil 2023’

Serão três dias dedicados a muito lazer e brincadeira para os cerca de 200 alunos da rede municipal de ensino de Castanhal, no nordeste paraense, que irão participar da primeira edição dos “Jogos e brincadeiras da educação infantil 2023”. A abertura foi realizada nesta quarta-feira, 03, no ginásio esportivo Loyola Passarinho.

São 36 escolas com alunos de quatro a sete anos de idade que irão participar de hoje até sexta-feira, 05, dos jogos e brincadeiras como circuito, corrida no saco, tapete mágico e acerto da bola no cesto. A coordenadora de ensino da Secretaria Municipal de Educação- SEMED, Luciene Rodrigues, explicou que a intenção é promover as brincadeiras e não a disputa como ocorrem nos jogos dos jovens e adolescentes.

VEJA MAIS

“É a primeira vez que realizamos os jogos estudantis para os pequenos, antes era só para os jovens e adolescentes e nós não tínhamos essa dinâmica para os menores e a partir deste ano eles já fazem parte dos jogos estudantis, porém são apenas brincadeiras para eles se divertirem. Tudo isso porque o direito a aprendizagem passa por vertentes como o conviver, participar e brincar”, disse Luciene Rodrigues.

Eduarda Dias, de 7 anos era só alegria. A menina estava eufórica para participar da programação. “Ela acordou mais cedo do que era para acordar e ficou perguntando que horas viríamos para cá. E quando chegamos aqui no ginásio os seus olhos brilharam de tanta emoção. Ela já tinha vindo ver os jogos dos irmãos mais velhos e estava querendo muito que chegasse a vez dela e chegou. Agora é só brincar e aproveitar essa fase tão boa”, disse a mãe, Flávia Carvalho Dias.

O prefeito em exercício Ênio Monteiro, destacou a importância de uma competição saudável que sempre deve ter entre as crianças. “Esse é o nosso objetivo. Fazer com que elas possam interagir com outras crianças e brincar sem se preocupar com a disputa pelo primeiro lugar. As competições serão feitas brincando e se divertindo, sem aquele peso de ter que ser o melhor. A brincadeira tem esse papel de unir todas as crianças”, falou o vice prefeito.