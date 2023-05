José Bonifácio tem interdição na esquina com a Barão de Igarapé-Miri para serviços de drenagem

A Prefeitura de Belém interditará, parcialmente, a partir das 8h, desta segunda-feira (29), a esquina da avenida José Bonifácio com a rua Barão de Igarapé-Miri, no bairro do Guamá. O serviço estará sob a gestão da Secretaria de Saneamento (Sesan) que anuncia obras semelhantes em pontos específicos da avenida. No primeiro trecho, a partir desta segunda-feira, o serviço será concluído em 15 dias, informou a secretaria.

VEJA MAIS

Conforme a Sesan, são necessárias obras de drenagem e pavimentação para evitar alagamentos ao longo da avenida José Bonifácio, no Guamá. A obra total contemplará a avenida entre a rua Barão de Igarapé-Miri até a avenida Bernardo Sayão. A conclusão total dos serviços tem previsão de 90 dias.

Trânsito na área exige velocidade baixa

O cruzamento da José Bonifácio com a Barão de Igarapé-Miri tem intenso movimento por ser o corredor viário de acesso à feira e o mercado do Guamá, bem como, trajeto para centenas de residências e à própria Universidade Federal do Pará (UFPA), às margens do rio Guamá.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) recomenda aos condutores que evitem a área, e, se isso não for possível, que redobrem a atenção e reduzam a velocidade no trecho, para evitar acidentes.

Conforme a prefeitura, a empresa executora da obra deve sinalizar a via com os cavaletes e cones, chamando a atenção de motoristas e pedestres para a obra. Os agentes da Semob vão atuar para orientar o tráfego com segurança no local.

O bloqueio parcial será mantido conforme a necessidade da equipe de obras, informa a prefeitura de Belém.

Veja o mapa da região: