Consumidores esperam 24h na fila por gasolina e gás mais baratos no Feirão do Imposto em Belém

Centenas de consumidores esperaram por mais de 24h na fila de um posto de combustível de Belém para conseguir comprar gasolina e gás de cozinha sem impostos. A ação faz parte do “Feirão do Imposto 2023” em que a gasolina foi vendida por R$ 2,69 e o gás por R$ 65 no posto Dallas, localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a rotatória da Júlio César, no bairro da Sacramenta, em Belém. Os primeiros consumidores começaram a chegar às 7h da manhã de sexta-feira. O evento do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove) pretende conscientizar sobre a carga tributária embutida em produtos brasileiros, incluindo os combustíveis.

No total, foram vendidos 3 mil litros com o preço de R$ 2,69. Uma das pessoas que madrugou na fila foi a professora aposentada Galileia Rosa, de 60 anos, que há quatro anos sempre vai ao Feirão do Imposto abastecer seu veículo. “Para mim com o carro grande, como você está vendo faz muita diferença a R$ 2,69. Agora baixou um pouco a gasolina a R$ 4,99. Estou desde ontem. O carro é grande improvisei aqui uma caminha. Trouxe lanche, café, água...”, conta a professora, que chegou às 13h no posto. O combustível é o segundo maior gasto da aposentada no mês, atrás apenas da alimentação.

Combustível de R$ 4,99 foi vendido no Feirão do Imposto 2023 por R$2,69 (Ivan Duarte / O Liberal)

O feirão também teve a venda de 50 botijões de gás de cozinha por R$ 65, um valor R$ 35 mais barato que o preço habitual de R$ 100, vendido no mesmo local. Odilene Fonseca foi a última cliente a conseguir um botijão. A família também conseguiu comprar 20 litros de gasolina para a moto. “É um absurdo os impostos. Se fosse pelo menos a metade, mas é muito alto. Quando tem uma promoção dessa tem que aproveitar”, disse.

O Feirão do Imposto segue até este domingo (28) com promoções em produtos e serviços em lojas do Boulevard Shopping, Shopping Bosque Grão Pará, Pátio Belém e em lojas de rua.

“A atividade do Conjove o Feirão do Imposto vem para conscientizar a população sobre a alta carga tributária dentro dos produtos e serviços que o empresário desenvolve na sua atividade. Todo mundo fica abismado, porque às vezes eles pensam que o produto está um pouco caro e que acaba ficando tudo no lucro do empresário. Aí com o Feirão a gente consegue identificar que nem tudo no preço é assim, tem o custo do produto, tem os impostos e uma margem do empresário”, explica o vice-presidente do Conjove, Flávio Cardoso.