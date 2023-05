Gato Pedrinho, que estampou outdoor no bairro da Pedreira, segue desaparecido

Pedrinho, o gato que estampou outdoor e cartazes pelo no bairro da Pedreira, continua desaparecido. Os tutores do animal fizeram a divulgação da foto com a esperança de encontrar o bichinho de estimação. Pedrinho tem dois anos, é albino, porte médio e uma de suas principais características é ser medroso. Ele está desaparecido desde o último dia 13. Quem tiver informações pode ligar: 93491012/ 91310455

Mônica Garcia, tutora do animal, diz que segue com as buscas e permanece com esperança de reencontrar Pedrinho. Ela conta que já escutou várias versões sobre o paradeiro do gato, mas até agora ele ainda não apareceu. Ela garante que a recompensa será boa para quem encontrar Pedrinho.

A tutora resolveu colocar dois outdoors pelo bairro da Perdeira por quem umas das versões sobre o desaparecimento do animal é de que ele teria sido levado por duas moças, em um posto de gasolina na avenida Pedro Miranda. "Um dos outdoor eu coloquei na frente desse posto jutsamente por que um dos frentistas viu que duas moças teriam colocado um gato com as características do Pedrinho no carro e levado", disse Mônica.

O animal é de apartamento e não costuma ir para rua e, justamente pelo comportamento arisco do animal, que Mônica passou a passear com ele pelo prédio onde mora. "Nesse dia ele fou para baixo de um veículo, e pelas câmeras do prédio o dono do carro saiu e foi até esse posto de gasolina e tudo indica que lá no posto o Pedrinho dispersou e, possivelmente, pode ter sido resgatado por essas moças", acrescenta a tutora.

Mônica e o marido seguem diariamente com as buscam e esperam reencontrar o animal de estimação.