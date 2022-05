Jacarés são avistados no Canal do Galo, em Belém 

Moradores do entorno do canal do Galo, no trecho que corta a av. Senador Lemos com a tv. Mauriti, no bairro da Sacramenta, foram surpreendidos, na manhã desta quinta-feira (5), com o aparecimento de dois jacarés nas águas do canal. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um dos animais que, segundo moradores, tem cerca de um metro e meio de comprimento e está crescendo no local.

"Vai subir aí", exclamou Fredson Gomes, autor do vídeo, enquanto o animal se aproximava das margens do canal. Ele conta que estava indo para o ponto onde trabalha como mototaxista quando avistou um dos jacarés. "Deu pra aparecer até jacaré agora querendo corrida", brincou o morador esta outro vídeo enviado com exclusividade para redação integrada do jornal O Liberal.

De acordo com Gomes, o animal não saiu da água, mas se escondeu embaixo da ponte que corta o canal, local onde estaria "se criando" junto com outro animal da mesma espécie. "Eles estão crescendo embaixo da ponte ou dentro do esgoto, a gente não sabe, mas qualquer movimento no mato a gente vai ver o que é. Aqui dá muita sobra, um tempo uma enrolou uma garça aqui mesmo. Um tempo atrás apareceu um jacaré grande, mas os Bombeiros vieram e pegaram ele. A nossa preocupação são com as crianças que brincam no canal, por isso é importante alertar a população de que tem jacaré aqui", afirmou o mototaxista.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que não foram acionados para atender a ocorrência.