Jacaré é visto em área de mata na Rua da Marinha, em Belém

Quem passou pela Rua da Marinha, em Belém, na manhã desta quinta-feira (9), encontrou um visitante incomum. Um jacaré foi visto dentro da área de preservação ambiental localizada ao lado da via, onde permaneceu próximo à vegetação.

O animal ficou atrás da cerca que protege o espaço, sem se aproximar da pista. Muitos pararam na via para tirar fotos e gravar vídeos do animal.

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A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semas) e do Corpo de Bombeiros para saber como é feito o acompanhamento da fauna na região e quais medidas são adotadas para evitar a circulação de animais silvestres próximos às vias urbanas.