Irmão Marista Afonso Haus morre aos 101 anos

Aos 101 anos de idade, o Irmão Marista Afonso Haus, morreu nesta segunda-feira (18). Nascido na Alemanha, ele viveu em Belém por 27 anos, onde construiu amizades e conquistou a admiração de muitas pessoas. Se dedicou à vida religiosa por 85 anos, junto à Congregação dos Irmãos Maristas. Também atuou como professor de Arte e Literatura. Uma das causas que o tornou conhecido era a sustentabilidade da Amazônia.

VEJA MAIS

Como instrumento e legado da dedicação com a defesa e preservação do meio ambiente, o Irmão Afonso Haus é lembrado pela montagem dos presépios feitos de cascas e folhas de árvores. “Minha sensação é de orgulho por amar Belém do Pará, cidade que me faz lembrar que admirar o belo é preservá-lo. Belém é sinônimo de mangueira, de saudade. Tenho orgulho de ter ajudado a plantar muitas delas na cidade", dizia.

O Ir. Anfonso Haus foi condecorado com a Ordem do Mérito Grão-Pará, a maior comenda do Estado. Durante a solenidade, em 2010, o irmão lembrou que desde os anos 60 até a década de 1980, anualmente, os alunos do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré cultivavam entre 500 a 1,5 mil mudas de mangueira, a espécie que dá o título a Belém de "Cidade das Mangueiras". Ele entregava as mudas à prefeitura, para ajudar na arborização da cidade.

O velório e o sepultamento serão realizados na Comunidade Marista Recanto Nazaré, em Apipucos, Recife (PE), onde o irmão viveu nos últimos anos.