Investimento do Estado garante segurança e qualidade de vida aos moradores do Telégrafo, em Belém

Os moradores do bairro do Telégrafo, em Belém, agora vivem uma realidade completamente diferente depois que o Governo do Pará investiu em infraestrutura e pavimentação das vias do bairro. Em agosto deste ano, o governador do Estado, Helder Barbalho entregou oito ruas completamente asfaltadas, contabilizando mais de sete quilômetros de pavimentação feita somente no bairro, pelo programa “Asfalto Por Todo o Pará”, além de iniciar a reconstrução do Complexo Comercial do Barreiro e do canal São Joaquim.

Com o novo asfalto, os moradores do bairro deixaram de pisar na lama e passaram a ter mais segurança e qualidade de vida. A obra de pavimentação inclui serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, construção de calçadas, sarjetas, meio-fio e sinalização. Agora, realizar tarefas simples, como levar o filho para aula, ficou mais fácil para a dona de casa Lorena Melo.

“Andar pelas ruas do bairro, após a entrega do asfalto, ficou muito melhor. De carro ou a pé, conseguimos nos locomover de uma forma mais rápida e segura, levar as crianças para escola, sem ter que passar pela buraqueira e lama quando chovia. Fora que as nossas casas ficaram mais valorizadas, trouxe um crescimento para o bairro”, diz.

Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas do Pará, destaca como estas obras impactam a vida da população. “O asfalto novo não só melhora o tráfego e a segurança, como também permite acesso aos serviços como coleta do lixo, do táxi, da ambulância, além de valoriza os imóveis e incentiva o comércio local. Este é um exemplo claro do nosso compromisso em proporcionar infraestrutura de qualidade em todo o estado”.

A iniciativa de pavimentação é apenas uma parte do investimento de mais de R$750 milhões do tesouro estadual, que já alcançou mais de 505 km de vias urbanas em todo o Pará, beneficiando mais de 100 municípios.

Enquanto isso, outras obras importantes estão em andamento no município, como a requalificação do Complexo Comercial do Barreiro e a dragagem dos canais Galo e São Joaquim. Estas intervenções fazem parte dos preparativos para a COP 30, que acontecerá em Belém em novembro de 2025.

As obras no Complexo Comercial garantem melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, e a criação de novos espaços para a comercialização de produtos. Tudo isso para deixar o ambiente mais seguro aos comerciantes e consumidores.

Para a aposentada Júlia Alves, frequentadora da Feira do Barreiro, as mudanças serão positivas. “A feira sempre foi um ponto central para nossa comunidade. Saber que ela será modernizada e que o entorno também será revitalizado é uma notícia maravilhosa. Isso vai melhorar muito nosso bairro”.

As obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Estado não só promovem melhorias imediatas, como também garantem um legado duradouro de desenvolvimento e qualidade de vida para as gerações futuras no Pará.