Governo do Estado entrega unidade do 'Creches Por Todo o Pará' no município de Ananindeua

Moradores do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, estão em contagem regressiva para a inauguração do novo espaço educacional, totalmente dedicado à primeira infância. Com investimento de R$ 3 milhões do Governo do Pará, inaugura já na próxima quinta-feira, 3, às 10h, uma creche que vai beneficiar 200 crianças da região. O obra faz parte do programa "Creches Por Todo Pará", criado pela atual gestão do executivo paraense. Com informações da Agência Pará.

O município paraense é o segundo com mais habitantes, porém entre 30% a 40% de crianças estão fora das creches e da educação infantil. A autônoma Camille Monteiro, que mora no bairro do Curuçambá e tem uma filha de 3 anos, celebra a iniciativa e elogia a estrutura. "Eu achei muito bom porque é bem na frente de casa e olhando eu vejo que a estrutura da creche é muito boa, vejo muita qualidade. É um espaço que vai ajudar muitas mães a irem trabalhar e não se preocuparem, fora que fica em uma área bem localizada, tem postinho, ponto de ônibus. Eu moro aqui perto e é uma boa oportunidade para colocar minha filha aqui”, comentou.

O programa "Creches Por Todo o Pará" vai beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social que precisam voltar ao mercado de trabalho.

"Os primeiros mil dias de uma criança são um dos mais importantes para seu desenvolvimento, introduzi-las em uma escola desde o começo é fundamental. Além disso, nossas creches vem para apoiar mães e famílias que precisam conciliar o cuidado de seus filhos com jornadas de trabalho, por exemplo", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

VEJA MAIS

Projetadas para proporcionar conforto, segurança e qualidade, a creche conta com salas de aula climatizadas, quadra coberta, lactário, solário, ambientes adequados com acessibilidade, biblioteca, berçário, cozinha e refeitório. Além disso, todo o mobiliário foi escolhido conforme o regramento do Governo Federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa possui mais de R$ 400 milhões investidos na construção de creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos de idade.

"Foram analisados todos os itens que são para atendimento de educação infantil, tudo pensando na qualidade e no conforto das crianças de 0 a 5 anos. Berçários, armários, trocadores, mesas, cadeiras, estantes, bebedouro, freezer, geladeira, computadores, painéis e bancos fazem parte dos equipamentos e mobílias entregues. Além disso, a área do playground, abastecida com brinquedos seguros e educativos, compõe a área externa de todas as unidades do programa.”, explicou a secretária Adjunta de Logística (SAL), Sandra Kassumi.