Governadora em exercício vistoria obras em andamento em cinco cidades do Pará

A governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan, esteve nesta quarta-feira (25), na cidade de Santana do Araguaia e no distrito de Casa de Tábua, localizado no município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Estado, para visitar as obras do programa "Creches por Todo o Pará". Com mais de R$ 12 milhões em investimentos, os novos prédios de Educação Infantil terão capacidade para atender até 200 crianças de zero a cinco anos.

O projeto das creches é resultado de um convênio do governo do estado com a prefeitura local, e inclui uma infraestrutura moderna e adequada para o aprendizado e o desenvolvimento infantil. As novas estruturas terão dez salas de aula, uma sala multiuso, quatro banheiros infantis, dois banheiros para professores e três banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, haverá sala de secretaria, de direção, almoxarifado, sala dos professores e de reuniões, assim como lactário, fraldários, depósitos, rouparia, lavanderia, copa dos funcionários e dois vestiários.

Na área externa das creches estão sendo construídos um pátio coberto, playground, redário, horta, jardim e estacionamento. Essa estrutura visa proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças.

Em seguida, Hana acompanhou o andamento das obras de pavimentação na Avenida JK, no município de Conceição do Araguaia, e na Rua Juvenal Rodrigues, no Distrito de Casa de Tábua, localizado na cidade de Santa Maria das Barreiras.

Os serviços, que chegaram a 22% e também incluem parte da Avenida Intendente Norberto de Lima, visam a modernização completa da via, com a substituição do pavimento atual por bloquetes em concreto, além da requalificação dos passeios e estacionamentos com piso intertravado.

Executados por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os trabalhos abrangem um trecho de quase dois quilômetros. Entre as melhorias, estão previstas a construção de sarjetas para drenagem, instalação de sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas nas vias para garantir segurança e fluidez no trânsito, bem como a implementação de acessibilidade por meio de rampas e pisos táteis.

O canteiro central também será reconstruído com o plantio de gramas e mudas, contribuindo para o meio-ambiente, além da estética e funcionalidade do espaço. O investimento estadual é de R$ 7,5 milhões.

"É muito importante estarmos em todas as regiões acompanhando as obras. Em dois dias estivemos aqui no sul do Pará, passando pelos municípios de Rio Maria, Floresta do Araguaia, Conceição do Araguaia, distrito de Casa de Tábua em Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia vistoriando obras da 'Caravana do Asfalto' e a construção das nossas creches. É investimento, infraestrutura, geração de emprego e renda para nossa população", declarou a governadora em exercício.