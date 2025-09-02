Capa Jornal Amazônia
Interdição parcial na Av. Duque de Caxias começa nesta terça (2); veja horários e trecho afetado

Obras fazem parte do projeto de requalificação da avenida para a COP30, que será realizada em Belém em novembro

Hannah Franco
fonte

Duque de Caxias terá trânsito interditado à noite para avanço de obras da COP30 em Belém. (Leonardo Macêdo/Ascom Seop)

O trânsito na Avenida Duque de Caxias, em Belém, passará por interdição parcial no período noturno, a partir desta terça-feira (2/9). O bloqueio acontecerá das 22h às 6h, no sentido Hangar, no trecho compreendido entre as travessas Humaitá e Mauriti, para permitir o avanço das obras de requalificação viária, parte da preparação da capital paraense para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

A ação integra o conjunto de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana executados pelo Governo do Pará, com apoio do Governo Federal e da Itaipu Binacional, em convênio que abrange centenas de vias na Grande Belém.

Trecho terá bloqueios todas as noites; veja como evitar transtornos

Segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os serviços seguirão no período noturno para minimizar os impactos no trânsito da região durante o dia. A orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção à sinalização no trecho interditado.

A interdição parcial será diária, sempre no horário das 22h às 6h, e deve permanecer pelos próximos dias, enquanto durarem os trabalhos no local.

Obras para a COP30

A Avenida Duque de Caxias é uma das principais vias de acesso à área do Hangar Centro de Convenções, onde parte da programação da COP 30 ocorrerá em novembro deste ano.

Em junho, o Governo do Estado removeu os tapumes das quadras entre as travessas Antônio Baena e Humaitá, entregando à população uma nova ciclovia, pista de caminhada, além de espaços revitalizados com academia ao ar livre, bancos, mesas de jogos, área pet e espaços para piquenique.

Além da Duque de Caxias, a Travessa Humaitá também passou por intervenções, como a instalação de uma travessia coberta, que oferece abrigo contra o sol e a chuva, além de funcionar como ponto de descanso para pedestres e ciclistas.

⚠️ Fique atento:

Trecho interditado: Av. Duque de Caxias, entre as travessas Humaitá e Mauriti (sentido Hangar)

Horário da interdição: das 22h às 6h

Motivo: avanço das obras de requalificação para a COP30

Data de início: terça-feira, 2 de setembro

.
