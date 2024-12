​Interdição na rua 28 de Setembro segue até este sábado (7)

A rua 28 de Setembro, em Belém, segue interditada até as 21h deste sábado (7) para serviços de pavimentação asfáltica nos primeiros 220 metros a partir da avenida Visconde de Souza Franco (Doca). A medida faz parte do projeto de saneamento do entorno do Canal da Doca, executado pelo Governo do Pará.

Com a interdição total do trecho, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) recomenda ao​s motoristas que utilizem rotas alternativas, como a Rua Ó de Almeida, para minimizar os impactos no trânsito.

As obras complementam o sistema de saneamento que já foi realizado em outras vias, como a rua Municipalidade, avenida Senador Lemos, passagem Vila Rica e avenida Pedro Álvares Cabral. Atualmente, os serviços também ocorrem nas ruas Jerônimo Pimentel e Tiradentes, com previsão de conclusão até o dia 14 de dezembro.

Esse projeto de saneamento faz pa​rte do legado da COP 30, que será sediada em Belém em 2025, e inclui a instalação de 7.600 metros de rede coletora de esgoto, 700 ramais domiciliares, uma estação elevatória de esgoto e melhorias na pavimentação das vias.

A obra é realizada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal e a Itaipu Binacional, e tem como objetivo garantir a coleta adequada de esgoto sanitário, contribuindo para a sustentabilidade e qualidade de vida na capital paraense.