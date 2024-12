Hana Ghassan visita obras em dois canais incluídos no legado da COP 30

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou na manhã desta quarta-feira (4/12) o progresso das obras nos canais do Mártir e Murutucu, intervenções previstas como legado da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro. Com 32% dos trabalhos concluídos, as obras visam eliminar alagamentos no bairro Curió-Utinga, beneficiando mais de 20 mil pessoas.

“Mais uma etapa de vistorias em obras essenciais para o Pará, especialmente na área de saneamento, que trarão melhorias significativas para a qualidade de vida da população. Nos canais do Mártir e Murutucu, além de solucionar os problemas de drenagem e alagamentos, também haverá urbanização no bairro Curió-Utinga. Essa iniciativa também impactará positivamente a mobilidade em Belém”, destacou Hana Ghassan, que lidera o Comitê Estadual da COP 30.

Canais do Mártir e Murutucu: melhorias estruturais e de lazer

As intervenções no canal do Mártir incluem 420 metros de retificação, drenagem em 960 metros das vias próximas, pavimentação de 950 metros com calçadas acessíveis, uma ponte para facilitar o acesso, rede de fornecimento de água renovada e ciclovias. Já o canal do Murutucu terá obras em um trecho de 1,4 quilômetro, que se estende até a Estrada da Ceasa. Entre as melhorias previstas estão a construção de ciclovia, calçadas para pedestres, iluminação pública e a criação de uma nova área de lazer, que conectará a região à avenida João Paulo II.

Governo afirma que obras vão garantir urbanização e mobilidade na região (Bruno Cecim/Ag. Pará)

Morador do Curió-Utinga há mais de 40 anos, Eliezer Monteiro acredita que os investimentos são fundamentais para transformar a realidade local. “Além das obras no canal, o viaduto entre a Dr. Freitas e a João Paulo II vai melhorar muito o trânsito. Quem vive no Curió-Utinga sofre com os alagamentos, mas essas iniciativas trarão escoamento adequado das águas e maior conforto para as famílias”, afirmou Monteiro, que também é vice-presidente da Associação Cultural da Praça das Castanheiras.

Dignidade e acessibilidade: benefícios para a comunidade

Além de enfrentar os alagamentos, as obras garantem urbanização e mobilidade na região. Salete Gomes, moradora da área, enfatizou a relevância dessas ações: “É gratificante ver o avanço de uma obra tão importante. A expectativa é de que esses trabalhos tragam soluções definitivas para os alagamentos, devolvendo dignidade e tranquilidade à população.”

Um marco importante será a construção de uma ponte entre os canais do Mártir e Murutucu, prevista para dezembro. Segundo Thais Ribeiro, coordenadora das obras da COP 30, essa ponte substituirá uma antiga estrutura de madeira, restaurando a mobilidade entre a avenida João Paulo II e a estrada da Ceasa. “Essa é uma reivindicação antiga da comunidade. A nova ponte proporcionará um acesso seguro e digno para os moradores”, explicou.

Investimentos para Belém

Desde 2019, o Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, o BNDES e a Itaipu Binacional, implementa o maior programa de macrodrenagem da história de Belém. Com recursos superiores a R$ 1,6 bilhão, segundo o governo do Estado, a requalificação de 17 canais beneficia diretamente mais de 520 mil pessoas na capital, reduzindo inundações e elevando a qualidade de vida das populações afetadas.

Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas, reforçou o impacto das intervenções: “As obras nos canais do Mártir e Murutucu são mais que infraestrutura, são um compromisso com a dignidade da população. Estamos focados em mitigar os impactos das chuvas e garantir qualidade de vida não apenas no Curió-Utinga, mas em toda Belém.”