Seca no Pará: Ministro Jader Filho anuncia medidas emergenciais e destaca obras para COP 30 em Belém

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta quarta-feira (4/12), durante o programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), uma série de ações emergenciais para enfrentar a pior seca da história do Pará, que já afeta mais de 30 municípios do estado. Além disso, destacou investimentos significativos em infraestrutura urbana e ambiental para preparar Belém para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025.

Jader Filho detalhou medidas para mitigar os impactos da estiagem severa, que afeta principalmente comunidades rurais e ribeirinhas nas regiões oeste, nordeste, Marajó, sul e sudeste do Pará. Entre as ações, está o pagamento de dois meses de auxílio emergencial de R$ 2.800 para pescadores do Baixo Amazonas, como Santarém, além do adiantamento do Seguro-Defeso. No total, 115 mil pescadores em todo o estado serão beneficiados. “Esta já é a pior seca da história do Pará. Seguiremos articulando com outros ministérios e dedicando esforços para atender as necessidades locais. Estou à disposição dos prefeitos paraenses neste momento de necessidade”, declarou o ministro.

Preparativos para a COP 30

Na entrevista, Jader Filho também destacou os avanços nas obras estruturantes para Belém, que será a primeira cidade da Amazônia a sediar a COP 30. Segundo ele, o Governo Federal já alocou mais de R$ 4,7 bilhões para projetos de infraestrutura, urbanização e mobilidade na capital e em áreas próximas.

Entre as principais obras mencionadas estão o saneamento do Ver-o-Peso, a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Una, a construção do Parque Urbano do Igarapé São Joaquim e a urbanização dos canais do Tucunduba, Mata-Fome e Ariri-Bolonha. “Belém precisa estar à altura do desafio de sediar a COP 30. Nosso trabalho é garantir que essa conferência seja a COP da floresta e das cidades, com políticas públicas que alcancem a vida das pessoas. Estamos mostrando ao mundo que o Brasil está liderando a agenda climática e urbana”, afirmou.

O ministro também destacou iniciativas de mobilidade urbana, como o financiamento para a compra de 503 novos ônibus para o estado, e a revitalização da Orla do Cruzeiro, em Icoaraci. "Essas ações são exemplos de como estamos unindo esforços entre o Governo Federal, o estado do Pará e a Prefeitura de Belém para transformar a cidade e preparar o Pará para o futuro", concluiu.