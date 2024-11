Prefeitura de Santarém remaneja animais de igarapé que enfrenta seca extrema

No último dia 11, moradores da comunidade Igarapé do Costa registraram a morte de centenas de peixes e outros animais nas águas do igarapé de mesmo nome, causando espanto e preocupação. O número de animais mortos começou a aumentar e órgãos competentes precisaram tomar providências. Nos últimos dias 22 e 23 de novembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Santarém, no oeste paraense, precisou fazer a transferência de animais ainda vivos para outros locais na tentativa de preservar espécimes.

A informação é do secretário de meio ambiente de Santarém, João Paiva, que diz que a secretaria tomou providências a partir de quando soube da situação. Ele explica o que pode estar causando a mortandade no local:

"Tomamos conhecimento e estivemos de pronto na comunidade para entender as causas. A princípio, trata-se de um lago que atingiu nível baixíssimo, o que tornou impossível a permanência dos peixes no lago. Autorizamos o manejo das espécies que fosse possível fazer, com ênfase para o manejo de quelônios", informa.

O manejo consiste na retirada das espécies do Igarapé do Costa para outro lago com condições de recebê-los. Até o momento, não foi confirmado o local que recebeu os animais resgatados.

VEJA MAIS

Em nota, a Prefeitura da cidade também explica as causas do fenômeno: "Santarém, assim como outras cidades da Amazônia, vem sofrendo, diariamente, com as altas temperaturas e a seca histórica, pelo segundo ano consecutivo. A respeito da situação em Igarapé do Costa, infelizmente ela foi ocasionada por esse cenário - já descrito. Além disso, os peixes presentes em rios e lagos, que não secaram totalmente, são prejudicados com altas temperaturas, faltando oxigênio para a sobrevivência das espécies".

Além de ter acionado a Semma, a prefeitura de Santarém também recorreu à Defesa Civil, para tentar mitigar as consequências do problema para os moradores da área: "a Defesa Civil monitora todas as áreas atingidas pela seca extrema para enviar ajuda humanitária, com alimentos e água potável".