Prefeitura de Santarém investiga morte de peixes no lago do Aramanaí

Peixes mortos foram encontrados no lago do Aramanaí, em Santarém, oeste do estado do Pará. A comunidade está preocupada com a situação, algumas pessoas registraram a cena dos peixes mortos por meio de vídeos. A Prefeitura de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que enviou uma equipe composta por agentes de fiscalização e biólogos para investigar as causas do aparecimento de peixes mortos no lago do Aramanaí, ocorrido na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com imagens de moradores da comunidade, milhares de peixes boiam na beira do lago. Imagens similares foram registradas também no Lago do Piranha, na Zona Rural de Manacapuru, no interior do Amazonas. A seca nos rios do Amazonas é apontado como um dos fatores, uma vez que a Defesa Civil do município informa que a cidade de Manacapuru registrou um nível de 7 metros e 22 centímetros nesta segunda-feira (11). Isso representa uma queda de 4 metros e 92 centímetros em relação ao mesmo período do ano passado, caracterizando uma das secas mais severas já registradas.

No ano passado, 33 mil pescadores ficaram sem trabalho porque rios e um lago secaram, no oeste do Pará, conforme informações da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Áreas de pesca como lagos e braços de rios secaram tão rápido que não deu tempo para os peixes se refugiarem.

O Amazonas enfrenta uma crise ambiental, neste ano, com uma seca que chegou antecipada e já impacta mais de 330 mil pessoas no estado, segundo a Defesa Civil. A escassez de água está isolando cidades e comunidades e prejudicando a economia local. Atualmente, todos os 62 municípios do estado se encontram em situação de emergência devido à seca e queimadas.

A previsão do governo estadual é que o Amazonas enfrente uma seca severa este ano, possivelmente pior do que a de 2023.