Após registros de fumaça em Santarém, prefeito anuncia medidas para proteger saúde da população

Após uma concentração de fumaça em Santarém, município do Pará, ter preocupado a população local e lideranças políticas neste domingo (24), o prefeito da cidade, Nélio Aguiar, se pronunciou sobre a situação e anunciou ações para combater a crise. De acordo com ele, o município vive uma situação de calamidade pública em relação à qualidade do ar, o que representa um risco à saúde dos santarenos.

"Apesar de Santarém não figurar entre os 20 municípios com os maiores focos de queimadas, conforme o ranking divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a fumaça proveniente desses incêndios está se concentrando sobre nossa cidade, atingindo diretamente a qualidade do ar e a saúde da nossa população. Por isso, estamos tomando medidas urgentes", afirmou.

Segundo informações do portal 'O Estado Net', com base em dados da plataforma PurpleAir, a qualidade do ar em Santarém atingiu níveis alarmantes. O índice PM2.5, que mede a concentração de partículas finas no ar, teria chegado a uma média de 374 neste domingo (24), classificando a qualidade do ar como "perigosa", segundo o Índice de Qualidade do Ar (AQI).

Medidas anunciadas em Santarém

Nélio Aguiar disse que tomará medidas junto ao governo federal para intensificar o combate às queimadas e a fiscalização dos crimes ambientais. Ele afirmou ainda que foi solicitada a presença das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança para atuar no combate às queimadas, além de pedir ações mais intensas de fiscalização no Estado.

VEJA MAIS

"A Semma municipal não tem estrutura nem competência legal para fiscalizar incêndios em outros municípios, por isso, a colaboração das esferas superiores é essencial”, destacou o prefeito.

Após a divulgação do vídeo, a Prefeitura publicou o ofício n° 0679/2024, endereçado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando do governo federal a presença das Forças Armadas, bem como o envio urgente da Guarda Nacional, visando implementar políticas de combate às queimadas, inclusive as criminosas.

Apelo internacional

Aguiar também fez um apelo a nível internacional, direcionado a instituições que discutem a Amazônia em eventos como a COP 29 e o G20. O prefeito pediu mais ação e menos discurso sobre a preservação da Amazônia, ressaltando a necessidade de investimentos concretos para apoiar os municípios.

"É hora de agir de forma concreta e eficaz. O mundo precisa parar de apenas discutir sobre a Amazônia e começar a investir em ações reais. É necessário mais dinheiro para fortalecer as brigadas de incêndio, as secretarias municipais de meio ambiente e o Ibama. Sem isso, o ciclo de crises que estamos vivendo, com fumaça e contaminação do ar, vai continuar”, declarou o prefeito.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Santarém para saber se o órgão observou uma alta nos focos de incêndio na cidade e o que tem sido feito a nível municipal para contornar a situação. Porém, até a publicação desta matéria, não houve resposta.