Cidades do Pará ficam cobertas por fumaça e moradores denunciam focos de incêndio

Moradores de duas cidades do Pará têm denunciado focos de incêndio. A situação tem causado grandes nuvens de fumaça nos municípios, principalmente na área rural. Imagens de Portel mostram os rios cobertos por uma neblina, além de pontos urbanos cheios de fumaça. O Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Portel, mas até o momento, não obteve resposta.

Segundo uma moradora, que preferiu não se identificar, a situação começou no final de outubro, mas, nesta semana, a fumaça se intensificou na cidade, junto com o cheiro forte de queimada. “É mais perceptível durante a noite. De dia, fica só o cheiro de queimado, porque a fumaça se camufla e não aparece tanto. Mas, durante a noite, a gente consegue perceber mais”, contou.

A moradora disse que um representante da Prefeitura explicou à população que este é o período de queimadas. Em um áudio enviado por ela ao Grupo Liberal, uma pessoa não identificada diz que “o povo do campo, o pessoal que tem pasto, o pessoal que prepara a área para plantar mandioca, costuma fazer um preparo de área, que a gente chama de preparo da área tradicional, que a roçagem, e nesse período agora eles fazem a queima”.

Porém, a denunciante tem achado a proporção das queimadas muito grande. “Dizem que os ribeirinhos que plantam mandioca fazem o preparo queimando a terra para a plantação, mas percebemos que não se trata somente deles, também são os fazendeiros. Agora tem grandes empresários que estão investindo em fazendas para cá. Estão queimando sem controle, só os ribeirinhos com suas roças não fariam esse estrago todo”, relatou.

Ainda de acordo com ela, nenhuma medida foi tomada para cessar as queimadas no município, e os moradores não receberam resposta da Prefeitura sobre isso. O que tem ocorrido também, segundo a denunciante, é o aumento de problemas respiratórios na cidade. Sua filha, de 4 anos, que é asmática, tem tido mais crises. Ao levá-la ao hospital, a mãe se deparou com outras pessoas com o mesmo sintoma.

Breves está coberta fumaça

Em Breves, a situação é parecida. Por isso, o movimento popular “Breves Pede Socorro” esteve nas ruas do município protestando contra as queimadas e apresentando propostas para mitigar a situação.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura de Breves informou que está trabalhando na prevenção, fiscalização e combate às queimadas no município, de forma intensiva, por meio da operação “Patrulha do Meio Ambiente”, ao lado da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defensoria Pública.

O Grupo Liberal também entrou em contato com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e aguarda resposta.