Interdição na avenida João Paulo II prevista para quinta-feira (18) é adiada

A interdição que ocorreria na avenida João Paulo II, em Belém, nesta quinta-feira (18) será adiada. Segundo informação divulgada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), uma nova data deve ser anunciada em breve. O bloqueio, que também foi realizado na última terça-feira (16), é necessário para o avanço das obras do sexto viaduto da Região Metropolitana da capital paraense.

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No dia 16 de junho, a interdição ocorreu entre a travessa Doutor Enéas Pinheiro e o cruzamento com a avenida Perimetral. As equipes assentaram uma adutora de 1.400 milímetros no trecho. O segundo dia de bloqueio, adiado e sem data definida até o momento, será feito entre a alameda Osvaldo Coelho e a avenida Doutor Freitas. Neste período, a previsão é de assentamento de uma adutora de 800 milímetros.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística do Pará (Seinfra) e diretor-geral do NGTM, Adler Silveira, a intervenção é importante para a mobilidade urbana e o novo viaduto é uma ação estratégica, que visa “eliminar mais um ponto de retenção crítica no trânsito de Belém”. “Nossas equipes estão trabalhando intensamente para cumprir o cronograma e liberar as pistas, entregando uma infraestrutura moderna que transforma a mobilidade e melhora a qualidade de vida da população”, disse.

Rotas alternativas

Durante a segunda interdição da avenida João Paulo II, que estava agendada para esta quinta-feira (18), os motoristas devem pegar uma rota alternativa. Visto que o bloqueio ocorre apenas em um lado da pista, no sentindo para o centro de Belém, quem estiver dirigindo precisa ir à pista contrária. O retorno para a pista original ocorre no cruzamento com a avenida Doutor Freitas.

O novo viaduto

O novo viaduto da avenida João Paulo II é o sexto da Região Metropolitana de Belém e deve ser concluído até o segundo semestre de 2026. A previsão é que a estrutura tenha 5,5 metros de altura e 345 metros de extensão, com quatro faixas de rolamento, sendo duas para cada sentido. A estrutura tem por objetivo permitir o tráfego de veículos sem a necessidade de parada no cruzamento com a avenida Doutor Freitas. Uma rotatória será construída abaixo do viaduto, permitindo o acesso às avenidas Perimetral e Doutor Freitas.