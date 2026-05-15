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Viaduto da Mário Covas reduz congestionamentos e melhora deslocamento na Grande Belém

A estrutura passou a ser uma das principais rotas de ligação entre Belém e Ananindeua

Da Redação
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O viaduto construído no cruzamento da Rodovia Mário Covas com a Avenida Três Corações, em Ananindeua, completa um ano de funcionamento neste mês com impacto direto no trânsito da Região Metropolitana de Belém (Agência Pará)

O viaduto construído no cruzamento da Rodovia Mário Covas com a Avenida Três Corações, em Ananindeua, completa um ano de funcionamento neste mês com impacto direto no trânsito da Região Metropolitana de Belém. A estrutura passou a ser uma das principais rotas de ligação entre Belém e Ananindeua, reduzindo congestionamentos em um trecho que historicamente concentrava longas filas de veículos, principalmente nos horários de pico.

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), entre 7,8 mil e 9,2 mil veículos circulam diariamente pelo elevado. Em um ano, o fluxo já ultrapassou 2,8 milhões de passagens.

Antes da obra, motoristas enfrentavam retenções constantes no cruzamento entre as duas avenidas, considerado um dos pontos críticos da mobilidade em Ananindeua. Com a separação dos fluxos de veículos e a eliminação dos semáforos no trecho principal, o tempo de deslocamento diminuiu para quem utiliza a via diariamente.

Moradores e trabalhadores da área relatam mudanças na rotina após a entrega do elevado. Além da melhora no trânsito, ruas do entorno também receberam pavimentação e intervenções urbanas.

A pedagoga Paula Monteiro, que trabalha em uma escola próxima ao viaduto, afirma que a mudança facilitou o acesso de estudantes e famílias. Já motoristas destacam a redução do tempo perdido em congestionamentos e a maior fluidez no trajeto entre os municípios da Grande Belém.

O viaduto da Mário Covas com a Três Corações integra um conjunto de obras viárias implantadas nos últimos anos na Região Metropolitana. Entre elas estão os elevados da BR-316 com a Avenida Ananin, da BR-316 com a Alça Viária, da BR-316 com a Avenida Independência e da Avenida Mário Covas com a Avenida Independência.

As intervenções fazem parte do pacote de obras voltadas à mobilidade urbana na Grande Belém, que inclui ainda corredores viários e o sistema do BRT Metropolitano.

Além de melhorar o fluxo de veículos, especialistas apontam que a reorganização do trânsito em vias estratégicas pode contribuir para reduzir acidentes e ampliar a integração entre bairros e municípios da região metropolitana.

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