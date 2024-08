Instituições se reúnem em Belém para apresentar documento em defesa de crianças e adolescentes

Instituições nacionais e internacionais que atuam em proteção às crianças e adolescentes se reuniram, na tarde desta quarta-feira (21/8), na casa da ONU, em Belém, para apresentar as orientações que poderão ser utilizadas pelos candidatos em suas campanhas construídas por equipes técnicas de todo o país. O documento está pronto e será enviado aos candidatos.

A proposta possibilita caminhos e possibilidades para os temas de maior repercussão no campo da saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, cultura, governança e meio ambiente. A iniciativa é comandada pela Rede Primeira Infância no Pará (Repi-Pa) e em parceria com as entidades nacionais Urban 95, Agenda 227 e Rede Nacional pela Primeira Infância, o movimento conta com apoio da Organização das Nações Unidas, por meio da Unicef.

A secretária executiva da Rede Primeira Infância do Pará (REPI-PA), Flávia Marçal, explica que o encontro é uma iniciativa entre entidades nacionais e internacionais para discutir o tema da infância e da juventude nas eleições de 2024.

"O objetivo dessas entidades é subsidiar os candidatos à prefeitura para tratarem sobre o tema da infância na Amazônia, especialmente da juventude, sob o aspecto da violência a que crianças e jovens são expostos, a questão da primeira infância, a destinação de um orçamento para programas e ações voltados a esse público, de maneira que isso realmente se transmute dentro dos planos de governo e do compromisso que os candidatos têm com uma cidade mais inclusiva", pontua Flávia Marçal.

Uma agenda de prioridade foi elaborada por diversas entidades, contendo documentos com informações e estatísticas que visam auxiliar esses candidatos a firmarem um compromisso com essa pauta em seus planos de governo.

Kelly Calderaro, que é da Rede Urban 95, explica que os órgãos atuam conjuntamente sob a bandeira da primeira infância. "A gente entende que essa bandeira tem que constar no plano de governo dos candidatos e na atuação política. Cuidar da primeira infância é cuidar da cidade inteira. Então, trazer essa bandeira na garantia de direitos, na garantia de qualidade de vida, na mudança de mentalidade traz benefício para todo mundo", pontua.

Lidia Pantoja, que representa a Unicef, ressalta que a preocupação maior da entidade é que os direitos das crianças sejam atendidos. "A nossa preocupação é, sim, contribuir para a implantação de políticas públicas e garantir que elas sejam executadas de maneira a assegurar que as nossas crianças não sejam violadas nos seus direitos e possam acessar essas políticas", destaca.



O documento será entregue aos candidatos e a expectativa é que o vencedor do pleito mantenha o compromisso com as pautas da primeira infância.