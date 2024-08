Evento realizado em Belém discute o futuro das crianças e jovens na Amazônia

Será realizada nesta quarta-feira (21/8), às 14h, uma coletiva de imprensa na Casa da ONU, em Belém, para discutir os desafios e as propostas voltadas para a infância e juventude na Amazônia. O evento é uma iniciativa da Rede Primeira Infância no Pará (Repi-Pa), em parceria com as entidades nacionais Urban 95, Agenda 227 e Rede Nacional pela Primeira Infância, com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A coletiva apresentará diretrizes e orientações elaboradas por equipes técnicas de todo o Brasil, que poderão ser incorporadas por candidatos em suas campanhas e propostas de governo. Essas orientaçõ​es abrangem áreas como saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, cultura, governança e meio ambiente.

O objetivo é sensibilizar candidatos do estado do Pará, especialmente de Belém, para que assumam compromissos públicos com os direitos das crianças e adolescentes, além de fortalecer a comunicação sobre o tema e ampliar a rede de informações.

VEJA MAIS

O evento ocorre no momento em que ​o Pará lidera, negativamente, os índices relacionados ao trabalho infantil, com mais de 190 mil crianças nessa situação, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Além disso, apenas 19% das crianças paraenses têm acesso à creche (INEP, 2023), e o Disque 100 registrou mais de 9 mil violações de direitos de crianças e adolescentes no estado, de acordo com o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH).

Serviço:

Coletiva de imprensa: “Futuro que se vive hoje: pelas infâncias e juventudes da Amazônia”

- Data: 21 de agosto (quarta-feira)

- Hora: 14h

- Local: Casa da ONU - avenida Nossa Senhora de Nazaré, 871, bairro Nazaré