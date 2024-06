Belém é uma das 7 capitais que farão parte de programa da Unicef voltado para a infância

Belém é uma das sete capitais brasileiras que farão parte do novo ciclo da estratégia Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi), programa desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef Brasil) com o objetivo de criar parceria entre a instituição global e as prefeituras das cidades para promover melhorias dos serviços públicos com foco na primeira infância. As outras cidades participantes são Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Luis.

Durante 12 meses, mais de 34 mil profissionais de 967 unidades de saúde, educação e assistência social dessas cidades receberão capacitação, apoio técnico e acompanhamento para melhorar os serviços públicos destinados à primeira infância. Essas unidades atendem mais de 436 mil crianças de até 5 anos e mais de 47.800 gestantes cadastradas.

A Uapi é uma estratégia do Unicef realizada em parceria com as prefeituras das sete capitais brasileiras que fazem parte da iniciativa #AgendaCidadeUNICEF. A estratégia envolve intervenções intersetoriais para garantir direitos, promover oportunidades e prevenir violências durante a primeira infância, que vai da concepção aos 6 anos de idade.

Como funciona?

A implementação da estratégia Uapi é colaborativa, envolvendo prefeituras e comitês científicos. Os serviços municipais de saúde, educação e assistência social que aderem à parceria recebem ciclos de capacitação para seus profissionais e suporte técnico para elaborar e monitorar um plano de trabalho. Na etapa final, são avaliados indicadores para identificar melhorias na qualidade dos serviços oferecidos e certificar as unidades que demonstraram avanços significativos.

A Uapi foi desenvolvida e testada pela prefeitura de Fortaleza em 2019. Desde então, 469 unidades de seis capitais participaram da estratégia, e 235 foram certificadas.

A Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi) visa qualificar os serviços públicos de saúde e educação infantil, contribuindo para as políticas municipais para a primeira infância. A iniciativa oferece assistência técnica, capacitação, monitoramento, acompanhamento e certificação da melhoria dos serviços, além de promover o diálogo entre profissionais e famílias sobre o desenvolvimento das crianças de até 6 anos atendidas em Unidades de Atenção Primária à Saúde e Unidades de Educação Infantil. Para implementar a Uapi, o UNICEF conta com a parceria estratégica da Huggies e parceiros locais de cada capital participante.

A #AgendaCidadeUNICEF é uma parceria do Unicef com prefeituras de centros urbanos para promover oportunidades e prevenir violências contra crianças e adolescentes em territórios vulneráveis. O Unicef trabalha em 190 países e territórios para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo, buscando construir um mundo melhor para todos.