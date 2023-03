Inscrições para o Casamento Comunitário do TJPA serão iniciadas na próxima segunda-feira (27)

A próxima edição do Casamento Comunitário, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), será realizada no dia 12 de junho, data em que se comemora o Dia dos Namorados no país. As inscrições para participar da celebração podem ser feitas no portal do TJPA a partir do dia 27 deste mês e ficarão disponíveis até o dia 30 de março. No total, serão ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda.

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) coordena a ação e fará a transmissão do evento pela internet. A celebração faz parte da lista de programas da VII Semana Estadual de Conciliação, que será realizada nos dias 12 até 17 de junho, com o tema "A Justiça em Parceria para Garantir Direitos".