Inscrição para cursos livres de inglês e espanhol da Uepa vão até sexta-feira (28)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para cursos livres de Inglês e Espanhol. O período para se inscrever vai de terça-feira (25) até sexta-feira (28). As inscrições podem ser feitas online, com o envio da documentação exigida e o pagamento da taxa de inscrição até 5 de março. O curso é realizado por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Coordenação de Licenciatura em Letras - Língua Inglesa.

Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos e garantir que toda a documentação esteja correta. Além disso, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 70 até o dia 5 de março. Caso o boleto não seja gerado automaticamente, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail cursolivre@uepa.br para solicitar o documento.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e a homologação dependerá da apresentação correta dos documentos solicitados, como RG (frente e verso digitalizado), CPF e comprovante de endereço. Para servidores da Uepa, também será exigido o comprovante de vínculo com a instituição, que deve ser atualizado e digitalizado.

Serão oferecidas várias turmas, incluindo uma específica para alunos e funcionários da Uepa, e outra voltada para a comunidade em geral que deseje realizar provas de proficiência em Inglês para mestrado ou doutorado. O curso preparatório será focado na leitura e interpretação de textos em Língua Inglesa, com aulas presenciais e online.

Ao todo, haverá seis turmas no primeiro semestre de 2025. As opções incluem cursos presenciais de Inglês e Espanhol, além de um curso preparatório para provas de proficiência em Inglês instrumental. O ensino de Inglês e Espanhol regular terá sete níveis semestrais (quatro básicos e três intermediários), sendo os dois primeiros ministrados no primeiro ano do projeto, e os demais nos anos seguintes, obedecendo à evolução das turmas, com carga horária de 60 horas para cada nível. As aulas presenciais ocorrerão aos sábados, das 8h30 às 11h15, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). O pagamento será feito em cinco parcelas mensais de R$ 70,00.