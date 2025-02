Uepa realiza solenidade de conclusão das Residências em Saúde 2025

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizou, nesta sexta-feira, 14, a solenidade de conclusão das Residências em Saúde 2025. O evento ocorreu no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. Na cerimônia, foram entregues certificados a 136 novos profissionais de saúde, formados nos diversos programas de residência da Uepa, reforçando o compromisso da instituição com a qualificação profissional e a excelência na assistência à saúde.

As Residências em Saúde da Uepa são programas de pós-graduação lato sensu, oferecidos na modalidade de curso de especialização, com ênfase no ensino em serviço. As diretrizes desses programas são elaboradas em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando a formação de profissionais com elevada qualificação técnica, ética e humanização.

A ocasião contou com a presença da Pró-Reitora de Extensão, professora Vera Palácios, além de docentes, preceptores, representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Saúde de Belém (Sesma), Comissões de Residência Médica (Coreme Uepa) e de Residência Multiprofissional e Uniprofissional (Coremu Uepa), Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem-PA), demais convidados de instituições parceiras e familiares dos concluintes. Profissionais que colaboraram no processo de formação destes especialistas também foram homenageados com portarias de homenagens pela Coremu e Coreme.

O objetivo principal das residências é qualificar profissionais de saúde por meio de práticas integradas que envolvem ensino, pesquisa, extensão e assistência, alinhadas ao SUS. Esse modelo de formação contribui para o fortalecimento das redes de atenção à saúde, promovendo a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.

A cerimônia representa um marco importante na trajetória dos residentes, que concluem uma etapa de intensa dedicação e aprendizado, prontos para contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da saúde pública no Pará e em todo o país.

A professora Vera Palácios ressaltou a importância da qualificação profissional para atender às populações que mais necessitam, como quilombolas, ribeirinhos e povos originários. Ela agradeceu aos alunos por escolherem a instituição e reforçou o compromisso da Universidade do Estado com a formação de qualidade. Além disso, desejou sucesso e realização profissional a todos, reconhecendo o trabalho dos professores e coordenadores.

De acordo com o coordenador do Coreme e diretor do CCBS, Emanuel Sousa, a comunidade foi contemplada com 136 profissionais altamente capacitados, todos formados com excelência nas Residências da Uepa e aptos a atuar com reconhecimento acadêmico.

Marina Freire, uma das concluintes de residência médica em Dermatologia, destacou que a dermatologia é uma das especialidades mais concorridas. "Foram anos de muito estudo e abdicação para poder entrar nesta residência médica. A dermatologia da Uepa é referência no Estado e temos chefes extremamente competentes e que são referências no país, me sinto muito orgulhosa de ter feito parte desse time que não mede esforços para ensinar e tornar o ambiente o melhor possível para todos, ampliando o alcance do atendimento à comunidade".

Sabrina Kato expressou sua alegria e sentimento de vitória ao concluir a Residência multiprofissional em Estratégia Saúde da Família (Bragança), destacando o intenso aprendizado e dedicação. Natural de Bragança, ela enfatizou seu compromisso com a atenção básica e o desejo de aplicar seus conhecimentos em benefício da comunidade. "Penso em seguir na linha da atenção básica e continuar contribuindo para o meu município e estado como cirurgiã-dentista especializada com a residência pela Uepa", disse.

Programas de Residências:

Entre os Programas de Residência Médica da Uepa, na capital, estão Anestesiologia; Ortopedia e Traumatologia; Cardiologia; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Cirurgia Cardiovascular; Neurologia; Neurocirurgia; Medicina de Família e Comunidade; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Cirurgia da Mão; Dermatologia; Endocrinologia e Metabologia.

Entre os de Residências Multiprofissionais e Uniprofissional: Saúde da Família e Atenção Básica/Belém; Atenção à Saúde Mental; Atenção à Saúde Cardiovascular; Nefrologia; Urgência e Emergência do Trauma; Saúde da Mulher e da Criança; Oncologia – Cuidados Paliativos; Atenção em Hemoterapia e Hematologia; Estratégia Saúde da Família - Bragança; Cirurgia Buco-Maxilo-Facial; Enfermagem Oncológica; Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva; Enfermagem em Clínica Cirúrgica Oncológica.