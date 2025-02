Uepa abre 38 vagas para Residência Multiprofissional na área da saúde em 4 municípios do Pará

Profissionais da saúde já podem se inscrever no Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Residência Multiprofissional da Universidade do Estado do Pará (Uepa). São 38 vagas distribuídas entre Ananindeua, Marabá, Redenção e Conceição do Araguaia, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) e secretarias municipais de saúde. As oportunidades são exclusivas para programas vinculados a essas instituições, nas áreas de nutrição, enfermagem, farmácia, serviço social, fisioterapia, educação física e psicologia. As inscrições devem ser feitas on-line e seguem até a próxima terça-feira (18).

Os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde oferecerão vagas distribuídas de acordo com a categoria profissional e a área de concentração. Entre as áreas de concentração estão: Atenção em Urgência e Emergência no Trauma, Intensivismo – Terapia Intensiva Adulto, Atenção à Saúde Renal (Nefrologia), Atenção em Urgência e Emergência e Atenção à Saúde Mental.

As vagas serão disponibilizadas em Regime de Tempo Integral, com Dedicação Exclusiva. Não será admitida qualquer outra forma de vínculo empregatício e/ou de estudos (graduação ou pós-graduação), conforme especificado no edital.

A seleção terá uma única etapa, correspondente à análise do currículo Lattes dos candidatos. De acordo com as informações que normatizam o processos, para efeitos de pontuação, serão aceitas apenas as comprovações de atividades acadêmico-científicas previstas no Instrumento de Avaliação constante no edital e realizadas nos últimos cinco anos.

O Processo Seletivo será conduzido pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Uepa e em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato pelo (91) 3284-9732.