Edital abre inscrições a iniciativas com soluções inovadoras para Porto do Maranhão

A iniciativa da Vale e Porto Hub, voltada para startups de todo o Brasil, abriu as inscrições para o edital “Ciclo de inovação aberta – Desafio Vale”. O edital quer apoiar soluções inovadoras que possam ser aplicadas para enfrentar o desafio das grandes variações de marés e fortes correntes que tornam as manobras de entrada e saída de navios complexas no porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão (MA).

O foco da mineradora e do hub de inovação do setor portuário é desenvolver tecnologia para aprimorar o enfrentamento gerado pela amplitude de marés do terminal maranhense. O Porto Hub é um centro de inovação e colaboração criado em 2024 para conectar e potencializar as principais iniciativas de tecnologia do setor portuário brasileiro.

Para conhecer melhor as etapas e pré-requisitos, entidades interessadas devem acessar o edital no site do Porto Hub até 17 de março. “O Porto Hub está posicionado para se tornar um catalisador de mudanças significativas no setor portuário, unindo expertise, inovação e colaboração em um ecossistema dedicado”, afirma Rodrigo Cardillo, diretor de Hubs de Inovação da Neo Ventures, empresa responsável pelo Porto Hub.

Edital quer impulsionar eficiência no setor portuário, diz diretor de Hubs de Inovação

“Estamos entusiasmados com o lançamento do nosso primeiro edital em parceria com a Vale, um marco significativo para o Porto Hub e reforça nosso compromisso em impulsionar a inovação e a eficiência no setor", acrescenta Rodrigo Cardillo.

Gerente de Ecossistemas de Inovação da Vale, Crisley Pacheco explica que a mineradora colabora com uma rede diversificada de parceiros, incluindo instituições de pesquisa, universidades, startups e investidores, compartilhando recursos e conhecimentos para impulsionar a inovação.

“A inovação é uma alavanca poderosa para que a Vale possa atuar de forma cada vez mais segura e sustentável. Esperamos que essa iniciativa nos conecte com startups que contribuam na busca de solução para o desafio do terminal de Ponta da Madeira e possam crescer ao conhecer de perto nossa operação”, afirma.

O Terminal Portuário de Ponta da Madeira é um dos mais relevantes e o maior porto em volume movimentado do Brasil. As manobras de entrada e de saída de navio são consideradas de alta complexidade devido às grandes amplitudes de maré, que podem chegar a até seis metros e em virtude também de fortes correntes marítimas.

A Vale busca tecnologias, a partir do edital, que sejam inovadoras e que possam ajudar a coletar dados na região da bacia e análise de cenário para otimizar as entradas e saídas dos navios, garantindo também segurança e eficiência.

Serviço:

Edital “Ciclo de inovação aberta – Desafio Vale”

Prazo de inscrição: Até 17 de março de 2025

Inscrições no site https://portohub.com.br/