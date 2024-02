Influenza: vacinação estará disponível em shoppings de Belém neste fim de semana; confira

Com os dias contados para o fim da campanha de vacinação contra a Influenza, que termina no próximo dia 29 de fevereiro, moradores de Belém terão novas oportunidades de locais e horários para se vacinar. Alguns Shopping Centers já começaram a divulgar o calendário de vacinação para Influenza, no próximo final de semana. Confira o dia e os locais:

PÁTIO BELÉM

Neste sábado (24), o Pátio Belém vai disponibilizar vacinas para Influenza para todos os grupos a partir de 6 meses. É importante que o interessado não esqueça a carteira de vacinação e documento com foto. O espaço fica no 3º piso do shopping, ao lado da YouPlay.

VEJA MAIS

CASTANHEIRA

No sábado (24), o Shopping Castanheira também vai disponibilizar a vacina contra Influenza, das 10h às 17h, no Espaço Cultural - 2º piso.

A redação integrada de O Liberal ainda aguarda a agenda de vacinação dos demais estabelecimentos. O Parque Shopping e o Shopping Metrópole, em Ananindeua, já informaram que não vão disponibilizar o serviço.