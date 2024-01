Influenza: apenas 13% do público alvo da campanha tomou a vacina no Pará

No Pará, apenas 13,12% do público alvo da campanha de vacinação contra a Influenza tomou a vacina até o último levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta terça-feira, 02. Em Belém, na mesma data, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a cobertura vacinal chegou a 19%. Ambos os índices são considerados baixos, tendo em vista que a meta é de 90%. O cenário é de risco para o desenvolvimento de formas graves da doença no público mais vulnerável.

Apesar de a taxa do Estado ter aumentado desde o balanço anterior, que estava em 8,36% no dia 12 de dezembro, o índice continua muito baixo. No total, o Pará tem mais de 2 milhões e 700 mil pessoas (2.715.276 em números exatos) no grupo de risco para a doença. Com o percentual de cobertura vacinal em 13,12%, significa que apenas cerca de 329.362 pessoas tomaram o imunizante.

Em Belém, a meta desde o início da campanha, em 13 de novembro do ano passado, era que 518.180 indivíduos do grupo prioritário tomassem a vacina. Mas, até agora, menos de 100 mil (98.459 em números exatos) se vacinaram.

Considerando a baixa cobertura vacinal, o Ministério da Saúde e a Sespa, decidiram prorrogar a campanha de vacinação contra a Influenza até o dia 29 de fevereiro de 2024.

Perigos da infecção com Influenza

No grupo de risco, que é o público alvo da campanha de vacinação, estão crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos a partir de 60 anos, profissionais da área da saúde, segurança, educação, entre outros.

Com este cenário, o perigo é que essas pessoas apresentem quadros mais graves da doença, caso se infectem, além de desenvolver complicações relacionadas a possíveis comorbidades. É o que explica a infectologista e professora do Núcleo de Medicina Tropical e Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rita Medeiros.

"Morrem mais de 500 mil pessoas por ano por causa de influenza, mas a gente não sabe disso porque não é divulgado. A gripe também pode causar pneumonias graves que podem matar, além de ter o potencial de desequilibrar doenças crônicas, que acabam facilitando males como o infarto e o acidente vascular cerebral, por exemplo. São causas indiretas, mas a gripe acaba funcionando como gatilho", alerta.

Reforço da vacina é necessário

Para evitar complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de minimizar sintomas, a especialista destaca o importante papel da vacinação e a necessidade do reforço anual.

"A vacina precisa ser repetida todos os anos porque o vírus muda todos os anos. Os vírus da gripe são vários e alguns deles acumulam mutações e vão mudando. Por isso, a vacina que a gente toma num ano não estará tão adaptada para os vírus que circulam no ano seguinte. Então o que a gente tem é uma atualização da vacina", explica.

Além da mutação do vírus e atualização da vacina, a especialista também destaca a necessidade do reforço devido à perda de resposta do sistema imunológico, sobretudo de pessoas idosas:

"Idosos perdem a resposta à vacina com cerca de seis meses, devido ao envelhecimento do sistema imunológico. Eles são o principal público deste fenômeno, porque acabam perdendo mais rapidamente essa memória imunológica, mas não os únicos. Por isso, o reforço é indicado para todos".

A médica reforça que a vacina tem ampla aceitação e muito raramente é contraindicada. Ela menciona casos de grave alergia a componentes da fórmula - o que não é comum. A única ressalva à vacinação é em casos de doença, quando é indicado aguardar de cinco a sete dias após o desaparecimento de sintomas para poder se vacinar.

Vacinação em Belém

A Sespa informa que a vacinação contra Influenza ocorre todos os dias, em Belém, de segunda à sexta-feira, em todas as salas de vacinação (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 17h. As doses ficarão disponíveis até 28 de fevereiro. Além das salas de vacinação, alguns pontos estratégicos reforçam o acesso da população ao imunizante: o Shopping Pátio Belém, Shopping Grão Pará e It Center, que estão funcionando de segunda a sábado, das 9h às 17h, até dia 13 de Janeiro.