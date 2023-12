Vacinação contra Influenza: Campanha é prorrogada em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) acaba de anunciar a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe Influenza na capital paraense, até 29 de fevereiro de 2024. Como repassou a Sesmas, a decisão se fundamenta no fato de que essa campanha não alcançou a cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) e pela ocorrência da estiagem na região norte do Brasil.

Entretanto, a partir do dia 20 dezembro, as instituições parceiras de ensino superior (Fibra, Unama e Unifamaz) estarão de recesso e, portanto, não estarão funcionando como ponto de vacinação. Porém, a Sesma reforça que a vacina contra a Influenza segue sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

VEJA MAIS

A meta da campanha de vacinação contra a Influenza em Belém até o dia 29 de fevereiro de 2024 é vacinar 528.081 pessoas dos grupos prioritários. Tendo como parâmetro a campanha iniciada em 13 de novembro até 15 de dezembro de 2023, foram vacinadas 73.931 pessoas, o que corresponde a 14% de cobertura vacinal.

Por meio de nota, O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informaram que decidiram prorrogar a Campanha de Vacinação Contra a Influenza até o dia 29 de fevereiro de 2024. A Sespa ressalta que as campanhas de vacinação são de responsabilidade dos municípios e orienta as gestões municipais a disponibilizarem espaços e horários diferenciados para facilitar a vacinação dos grupos prioritários, além de adotarem novas estratégias para a busca ativa de pessoas residentes em áreas de difícil acesso.

Estiagem

"A prorrogação tem como base as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para a Região Norte, considerando o período de estiagem em algumas regiões que reduziu o nível de água dos rios, inviabilizando a logística para vacinação em comunidades ribeirinhas", comunica a Sesma.

São grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Influenza

A campanha de vacinação contra a Influenza encerraria nesta sexta-feira (15). Por isso, é importante a população ficar atenta e não perder essa nova oportunidade de acesso à aplicação da Infuenza Trivalente, eficaz no combate ao vírus H1N1, H3N2 e o vírus da Influenza B, destaca a Sespa.

Confira os postos de vacinação:

USF Barreiro I - Pass. Mirandinha – 367.

USF Terra Firme - Rua São Domingos esq da Passagem 02 de Junho.

USF Fama - Estrada do Tucunduba - Outeiro.

USF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho-Furo das Marinhas Mosqueiro.

USF Mangueirão - Rua São João -1.

USF Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477 – Icoaraci.

USF Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol.

USF Tenoné II - Rua 6ª linha- s/n, ao lado da Fund. Paula Francinete.

USF Combu - Furo do Combu - s/n.

USF Paraíso Verde - Av. João Paulo II - entre Pass. Classe A e Cruzeiro.

USF Parque Verde - Rua da Yamada.

USF Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n.

USF Paracuri I - Pass. Maura -218 Entre a 3ª e 4ª Rua.

USF Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 - Condor.

USF Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo- 1015 Esq.com a Rua Nova – Pedreira.

USF Fidélis - Rua Pantanal - s/n – Outeiro.

USF Souza - Av Almirante Barroso, dentro da Setran.

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI QD 24 casa 11 – Bairro Mangueirão.

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira.

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B – Jurunas.

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, s/n.

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n – Mosqueiro.

UBS Benguí II - Pass. Maciel, s/n – Ao lado da Escola Marilda Nunes.

UBS Cabanagem - Rua São Paulo,s/n– Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia.

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, nº 285.

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n – Ilha de Cotijuba.

UBS Curió - Pass.Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa.

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, nº 1664.

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, nº 479.

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, nº 840.

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N.

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n.

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro.

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n.

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos.

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval.

UBS Providência - Av. Norte.

UBS Sacramenta - Av.Senador Lemos –Esquina com Dr. Freitas.

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE-08.

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil.

UBS Tapanã - Rua São Clemente.

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro.

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme.

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes - Próximo à Pedro A. Cabral.

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558 – Marco.

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti.