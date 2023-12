Ministério da Saúde lança assistente virtual para incentivar vacinação nas cidades do Brasil

A operação do assistente virtual que ajudará, por meio do Whatsapp, na divulgação de informações oficiais sobre vacinação foi anunciada pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (4). Com essa ferramenta, a pasta pretende, também, fazer alertas sobre notícias falsas (fake news). “O chatbot vai disponibilizar conteúdos diversos sobre imunização, alertas das fake news mais frequentes e informações complementares na área da saúde”, informou, em nota, o MS.

A nota explicou, ainda, que a ferramenta faz parte do programa Saúde com Ciência, com foco na valorização da ciência e na disseminação de informações confiáveis, além de ações educativas e voltadas a responsabilização. As informações são da Agência Brasil.

Por meio da plataforma, como repassa o MS, será possível acessar diversos tipos de conteúdo, como horário de funcionamento de Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como marcar consultas por meio do aplicativo ConecteSUS.

Acesso

“As interações com o chatbot são gratuitas e estão disponíveis a qualquer hora. Para acessar o novo canal, basta adicionar o número 61 99381-8399 à lista de contatos do telefone. Após adicionar o contato na agenda, será possível interagir pelo WhatsApp”, informa a nota.

Ao enviar a primeira mensagem, o usuário terá acesso a algumas opções para escolha. Entre elas, uma relativa à vacinação, com informações sobre campanhas, públicos-alvo e calendário das doses. A opção “Informações sobre as vacinas” detalha características, benefícios e importância dos imunizantes.

A opção voltada ao combate à desinformação foi criada com o objetivo de desmentir fake news sobre vacinas. Há também uma seção com perguntas e respostas. “O chatbot também disponibiliza um quiz para quem quiser testar os conhecimentos”, acrescentou o ministério.

O programa Saúde com Ciência faz parte da estratégia adotada pelo governo federal para recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil, fortalecendo as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico. O programa tem cinco pilares: cooperação, comunicação estratégica, capacitação, análises e responsabilização.