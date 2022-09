Incêndio no Jurunas: equipes da Defesa Civil realizaram vistoria no local nesta terça-feira (27)

Após um incêndio que atingiu três casas no bairro do Jurunas, em Belém, na última segunda-feira (26), equipes da Defesa Civil realizaram, na manhã desta terça-feira (27), uma vistoria técnica nas estruturas atingidas pelas chamas. O trabalho foi iniciado somente após a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros — que também está incumbido de averiguar a causa do incêndio. Equipes do corpo de engenharia da Defesa Civil foram os responsáveis pela vistoria.

Nos dois imóveis atingidos pelo fogo funcionavam estabelecimentos comerciais. Já o andar superior era utilizado como residência. Ninguém ficou ferido, porém, duas famílias, totalizando 12 pessoas, entre elas, duas crianças, foram impactadas pelo incêndio.

Funpapa e Cras promovem assistência

Momentos após o início do sinistro, equipes operacional e técnica da Comissão de Defesa Civil de Belém e de assistência social da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) garantiram os primeiros atendimentos às famílias atingidas. Ainda na tarde desta segunda-feira (26), a coordenação do Centros de Referência em Assistência Social (Cras) Jurunas também esteve no local para os primeiros atendimentos às vítimas.

Segundo a Funpapa, todos os encaminhamentos serão realizados pelo Cras e pela equipe técnica do Serviço de Calamidade Pública, coordenado pela Fundação. E ainda, cada situação será analisada de acordo com o laudo técnico emitido pela Defesa Civil de Belém.

Cohab também atende famílias vítimas de incêndio

Também estiveram presentes no local equipes da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) na última segunda-feira (26). O objetivo foi verificar a possibilidade das famílias que tiveram as residências atingidas pelas chamas serem inscritas no programa "Sua Casa". O benefício concede até 21 mil reais para auxiliar na construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias em vulnerabilidade social.

O programa garante auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. De acordo com o presidente em exercício da Cohab, Luís André Guedes, o programa atende prioritariamente famílias que passaram por sinistros, como incêndios.

"Prioritariamente atendemos as famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais e desabamentos. O programa tem essa característica humana de ajudar principalmente nesse momento. Agora aguardamos os moradores entregarem a documentação necessária para darmos continuidade na análise", orientou o titular em exercício da Companhia.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios - estabelecidos em lei - para serem inscritos. Após a inscrição, serão selecionados gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa.

À medida em que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Relembre o caso

Uma casa de madeira foi consumida por chamas, na tarde desta segunda-feira (26), na Avenida Bernardo Sayão, entre as ruas dos Caripunas e dos Pariquis, no bairro do Jurunas, em Belém. Mais dois imóveis foram atingidos pelo fogo, mas somente a residência ‘principal’, localizada na parte superior, foi atingida pelas chamas e teve perda total. O Corpo de Bombeiros Militar conseguiu conter o incêndio, mas a rede elétrica chegou a ser danificada com o fogo. Não houve vítimas, apenas perda material.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)